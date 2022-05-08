Covid-19 Virüsünden Ölen Kişi Sayısı Açıklandı

İki yıl önce hayatımıza giren Covid-19’un kaç kişinin ölümüne sebep olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili verilerini paylaşarak pandemi sürecinin karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

Koronavirüs, iki yıl önce hayatımıza girdi ve tüm normallerimizi değiştirdi. Bu süreçte vaka artışlarında bazen patlamalar yaşanırken, bununla beraber ölüm oranları da arttı. Neyse ki son birkaç aydır Covid-19 sınırlamaları esnemeye başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca, maskenin tamamen kaldırılabileceğinin sinyallerini verdi.

Eskisi kadar etkisi olmayan koronavirüs, son iki yılda milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu. DSÖ ise son verilerini paylaşarak kaç kişinin Covid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni veriler ölümlerin, önceden açıklanan rakamların iki katı kadar daha fazla olduğunu gösteriyor.

Covid-19, 15 milyon kişinin canını aldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son yayımladığı Covid-19 raporuna göre toplam 15 milyon kişi, Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını yüzünden hayatını kaybetti. DSÖ tarafından paylaşılan veriler, ülkelerin ajansa bildirdiği resmi verilerden 2,7 kat daha fazla çıktı.

Açıklanan verilere göre, ölümlerin gerçekleştirdiği ülkelerin büyük bir çoğunluğunun Güneydoğu Asya'da yer aldığı ve onu takip eden bölgelerin ise Avrupa ve Amerika olduğu bildirildi. Yayınlanan son raporlar, virüsün hızla yayılan varyantlarının da ölüm oranlarını büyük ölçüde artırdığını gösteriyor.

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom, konuya ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulundu. Tedros, ‘’Bu iç karartıcı veriler yalnızca pandeminin etkisine işaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm ülkelerin kriz sırasında daha güçlü sağlık sistemleri de dahil olmak üzere, temel sağlık hizmetlerini sürdürebilecek daha dayanıklı sağlık sistemlerine yatırım yapma ihtiyacına işaret ediyor." dedi.

Ülkelerin sağlık sistemlerinin dayanıksız olduğunu belirten Tedros, DSÖ’nün toplam ölçümlerinin önceki çalışmalar ile uyumlu olduğunu aktardı. Ancak ülkeler tarafından verilen sayılarda yanlışlık olduğunun da altını çizdi. Hindistan’dan örnek veren DSÖ yetkilisi, ölüm tahminlerinin yanlış hesaplanmış olabileceğini bildirdi.