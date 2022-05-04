Şiddetli COVID-19 İnsanları 20 Yıl Yaşlandırdı, IQ Düşürdü

COVID-19 hastalığının beyne olan etkisiyle ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Hastalığı ağır atlatan insanlarla yapılan araştırma, COVID-19'un 10 IQ puanı kaybına yol açtığını gösterdi. Bu durum, 50 yaşındaki bir bireyin zihinsel açıdan bir anda 70 yaşına gelmesi ile eşdeğer...

2019'da hayatımıza giren ve yavaş yavaş "Kurtulduk!" demeye başladığımız COVID-19 hastalığı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nörobilimci David Menon ile ekibi, COVID-19'un korkunç bir etkisini daha tespit ettiler. Yapılan araştırmaya göre COVID-19'u şiddetli geçiren insanların beyni 20 yıl birden yaşlandı. Uzmanlar, bunun 10 IQ puanı kaybetmeye eşdeğer olduğunu söylüyorlar.

Mart 2020-Temmuz 2020 aralığında Cambridge'deki bir hastaneye giden 46 hastanın verilerini inceleyen bilim insanları, hastalığı şiddetli geçiren bu 46 kişinin 6 ay sonraki sağlıklarını incelediler. Hastalardan elde edilen bulguları 460 COVID-19 hastası ile kıyaslayan araştırma ekibi, çarpıcı bir sonuca ulaştı. Hastalığı ağır atlatanlar, hafıza, dikkat, akıl yürütme, anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunların tümünde daha kötü sonuçlar vermişlerdi. Tüm bunlarla birlikte söz konusu 46 hastanın beyni, sanki bir anda 50 yaşından 70 yaşına gelmiş gibi çalışıyordu...

Sonuçlar korkutucu olsa da iyi haberler de var

Sonuçları daha iyi yorumlamak isteyen araştırma ekibi, araştırma kapsamındaki bazı bireyleri hastalığı kaptıktan 10 ay sonra da incelediler. Yapılan incelemeler sonucunda bu hastalarda iyileşme göstergelerinin olduğu tespit edildi. Ancak bu iyileşme süreci oldukça yavaştı. Uzmanlar, mevcut verilere göre bazı insanların tamamen iyileşmelerinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.

Yapılan araştırma dikkat çekici olsa da önemli bir eksiği var. Öyle ki COVID-19'un beyin sağlığını neden ve nasıl etkilediği henüz anlaşılabilmiş durumda değil. Ancak bu konuda da bazı tezler var. Araştırmacılar, koronavirüsün insan beynini böyle etkilemesinin esas nedeninin belirtiler olduğunu düşünüyorlar. Yani vücuda giren virüs beyni doğrudan etkilemiyor. Akciğerlerin yıpranması, bunun kandaki oksijen miktarını düşürmesi, mikroskobik kanamalar ve damarların pıhtılaşması gibi etkiler, insanların 20 yıl birden yaşlanmasına yol açmış olabilir. Yeni araştırmalar, bu tür tezlerin doğru olup olmadığını sonucuna ulaştıracak...