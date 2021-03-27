Crash Bandicoot 4, PC'de İnternet Bağlantısız Oynanamayacak

Popüler karakter Crash ile maceraya atıldığımız Crash Bandicoot 4'ün bilgisayar uyarlamasında oyuncular, oyunu oynayabilmek için internete bağlı olmak zorunda kalacak. Bağlantının oyun esnasında da korunması gerekecek.

Konsol klasiği olan Crash Bandicoot serisinin yeni oyunu Crash Bandicoot 4: It's About Time yakın zamanda Battle.Net üzerinden PC oyuncularının da erişimine açılmıştı. Oyun şimdiye kadar bir dizi sorun ve talihsizlikle karşılaştı.

Doğrudan oyuna girmek isteyen oyuncular çeşitli hatalarla karşılaştı. Bu hataların sebebi ise oyunun kullandığı DRM, yani Dijital Haklar Yönetimi sisteminden kaynaklanıyordu. Oyunu oynamak için sürekli olarak internete bağlı olmak gerekiyor.

Daimi internet bağlantısı sorun yarattı

Normalde bu oyunun diğer versiyonlarında bazı çevrimiçi olmayı gerektiren özellikler yer alıyor olsa da, oyuncular çevrimdışı iken de Crash Bandicoot 4 oynayabiliyordu. Konsolda oyununuz güncelse hiç sıkıntı yaşamadan çevrimdışı olarak da açıp oynayabiliyordunuz.

Bilgisayar versiyonunda ise durum hiç öyle değil. Aktif bir internet bağlantınız yoksa oyuna başlayamıyorsunuz. Pek çok oyuncu bu durumdan şikayetçi olduklarını internette dile getirdi. Fakat sorun oyuncuların oyuna girmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymasıyla sınırlı değil.

Oyuna girdikten sonra da internet bağlantınızın kesilmemesi gerekiyor. Tek başınıza bile oynuyor olsanız, internet bağlantınızın kesildiği an oyun sizi atıyor. Bir anlamda o ana kadarki bütün emeğiniz adeta çöp oluyor ve boşa gidiyor.

Aslında Crash Bandicoot 4'te oyun içinde internet gerekmiyor

Oyunun çok oyunculu modu şöyle oynanıyor: Bir oyuncu parkuru tamamladıktan sonra kumandayı yanındaki arkadaşına veriyor ve arkadaşı da o bölümü tamamlıyor. Sonrasında da hangi oyuncu daha çok puan almış diye bakıyoruz.

Hatta oyun o kadar PlayStation (daha yanında rakam olmayan) versiyonuna sadık ki oyunda bir hayalet modu yok, önceki yüksek puan yok, liderlik sıralaması yok, sadece yapımcıların belirlediği birtakım puanlar var. Haliyle sürekli bir aktif bağlantı gerektirmesi oyunculara çok garip, gereksiz ve zorlayıcı geliyor.