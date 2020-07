Crash Bandicoot Efsanesi, Mobil Platformlara Geliyor

1996 yılında yayınlandığından beri milyonlarca oyunseveri kendine hayran bırakan bırakan Crash Bandicoot efsanesi, şimdi de mobil platformlara geliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalarda oyunun Google Play Store'a ön kayıt kapsamında eklendiği belirtildi.

İlk kez 1996 yılında tanışma imkanı yakaladığımız "Crash Bandicoot", oyunseverlerin severek oynadıkları yapımlardan bir tanesi. Yıllar içerisinde farklı türlerde ve yapılarda karşılaştığımız bu platform oyunu, kısa bir süre sonra da mobil platformlara geliyor. "Crash Bandicoot: On the Run!" ismiyle akıllı telefonlara gelecek olan oyun, kısa bir süre sonra iOS ve Android platformlarının uygulama mağazalarındaki yerini alacak.

Oyunseverler, Crash Bandicoot efsanesinin ikonik bölge ve karakterine artık mobil platformlarda ulaşabilecekler. Geliştirici ekip, oyunculara sunacağı parkurlarda eğlenceli bir deneyim sunacak ve her parkur, benzersiz özelliklere sahip olacak. Örneğin bazı parkurlarda gizli yollar bulunacak, bazı parkurlarda ise ilginç yan görevler ve kötü karakterlerle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Crash Bandicoot: On the Run! oyunculara karakterlerini geliştirme imkanı da tanıyacak. Bunun için bir üs oluşturan geliştirici ekip, bu üste toplanan eşyaların kullanılabilmesine ve karakterlerin geliştirilebilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu oyunda bir de çok oyunculu mod bulunacak ve mobil oyunseverler, bu modda birbirleri ile rekabet edebilecekler.

Crash Bandicoot: On the Run! oyununda Coco ve Crash isminde iki ana karakter bulunacak. Oyuncular, bu karakterleri kullanarak parkurlarda koşacaklar ve karşılaştıkları zorlukların üzerinden gelmeye çalışacaklar. Söz konusu oyunla ilgili bir de tanıtım videosu hazırlayan geliştirici ekip, bu tanıtım videosuyla oyunun ne kadar heyecanlı ve eğlenceli olacağını gözler önüne seriyor.

İşte Crash Bandicoot: On the Run! için hazırlanan o tanıtım videosu

Oyun şu an için Google Play Store'daki yerini ön kayıt kapsamında almış durumda. Yapılan açıklamalara göreyse Crash Bandicoot: On the Run!, çok kısa bir süre sonra yine ön kayıt kapsamında App Store'a eklenecek. Oyun indirilebilir olduğunda bir bildirim alacak olan oyunseverler, ön kayıt yaptırdıkları takdirde özel bir görünüme de sahip olmuş olacaklar. Oyuna Google Play Store'dan erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.