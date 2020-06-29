Sevilen platform oyun serisi Crash Bandicoot’un yeni oyunu Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ın oynanış videosu yayınlandı. Peki, Crash Bandicoot 4 oyunculara neler vadediyor?

En sevilen platform oyunu markalarından bir tanesi olan Crash Bandicoot serisinin yeni oyunu Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ın duyurusu gerçekleştirilmişti. Oyunun geliştirme aşamasını ise Toys for Bob stüdyosu üstlendi.

IGN de bu sene içerisinde çıkacak olan oyunun oynanış görüntüleri üzerinden oyun hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Crash Bandicoot 4: It’s About Time’da yer alacak olan yeni hareketler ve fikirler üzerinde de duruldu.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ile gelecek olan yenilikler:

Oyunda yer alan korsan teması, Crash’i kıyı şeridine götürüyor. Buralarda Crash Bandicoot deneyimine ait içeriklere dokunulmadığı görülüyor ki Toys for Bob stüdyosu da bu oyuna Crash Bandicoot 4 demelerinin ana nedeninin bu olduğunu ifade ediyor. Wumpa, Aku Aku, Nitro ve TNT, kasalardan dökülen tüm eşyaları topluyor.

Ayrıca oyuna bazı yeni sandıkların da eklendiği görülüyor. Oyuna geri dönen özelliklerden bir tanesi de zamana karşı yarışlar. Toys for Bob’dan Lou Studdert, verdiği bir röportajda ekibin Crash Bandicoot 4’ü yeniden oynanabilirlikle zenginleştirmeye odaklandığını ifade etti. Bu sayede orijinal Crash Bandicoot oyunlarındaki gibi oyuncular geçtikleri seviyeleri yeniden oynamak için bir sebep bulabilecekler.

Tabii ekip, yeni oyunda modern konsol teknolojisini de arkasına alarak daha etkileyici işler ortaya koyabilecek. Crash, 'dön ve vur' ile düşmanlarına vurduğunda, düşmanların etrafında bir hortum oluşuyor ve bu da diğer düşmanları alaşağı edebiliyor. Orijinal oyunda da yer alan bu tür kombolar, oyunu daha da eğlenceli hâle getiriyor.

Ayrıca yine oyunda iple sallandığımız bir bölüm görülüyor. İpler arasında sallanırken o seviyeyle ilgili çok daha fazla şeyi altınızda görebiliyorsunuz. PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için çıkacak olan oyun. 2 Ekim’de oyuncularla buluşacak.