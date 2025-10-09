Tümü Webekno
Cristiano Ronaldo, Ödül Töreni Konuşmasını Yapay Zekaya Yazdırdığını Açıkladı

Portekiz’de düzenlenen Prestige Globe Award töreninde aldığı ödül öncesi konuşma yapan Cristiano Ronaldo, bu konuşmayı Perplexity ile hazırladığını açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden Cristiano Ronaldo, Portekiz’de düzenlenen Prestige Globe Award töreninde aldığı ödül öncesi yaşadığı heyecanı samimi bir şekilde paylaştı. Etkinlik sonrası ise konuşmasını hazırlarken popüler yapay zekâ Perplexity'den yardım aldığını itiraf etti. Ünlü futbolcu, “Masada oturup ne söyleyeceğimi düşündüm, biraz araştırma yaptım ve Perplexity bana yardımcı oldu.” dedi.

Ronaldo’nun bu itirafı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Birçok kişi yıldız futbolcunun dürüstlüğünü överken, birçok kişi de her şeyi yapay zekâya bırakmanın duyguları körelttiğini düşünmeye başladı.

Perplexity'den de paylaşım geldi

Keza uzunca bir süredir uzmanlar da yapay zekâya aşırı güvenin insanın eleştirel düşünme ve hafıza becerilerini zayıflatabileceğini savunuyor. Yine de pek çok kişi, bu araçların doğru kullanıldığında zaman kazandıran, fikirleri geliştiren ve daha bilinçli kararlar alınmasını sağlayan güçlü yardımcılar olduğunu düşünüyor.

Pek tabii Ronaldo'nun tamamen kendi isteğiyle yaptığı Perplexity reklamı, markaya da büyük bir tanıtım fırsatı sundu. Şirket, ünlü futbolcunun adını anmasının tamamen doğal bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Biz de en az herkes kadar şaşırdık ve sevindik.” açıklamasını yaptı.

8 Bin Liralık Yapay Zekâ Tarayıcısı Perplexity Comet Ücretsiz Oldu 8 Bin Liralık Yapay Zekâ Tarayıcısı Perplexity Comet Ücretsiz Oldu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

