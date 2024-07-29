19 Temmuz 2024'te bir Windows bilgisayarınız varsa veya işte kullanıyorsanız, büyük olasılıkla bu hatayla karşılaştınız ve bilgisayarınızı açamadınız. Peki bu olay nasıl gerçekleşti ve sonuçları ne kadar ciddi?

Siz de 19 Temmuz 2024'te bilgisayarınızı açmakta zorlandıysanız, yalnız değilsiniz. Dünya çapında milyonlarca bilgisayar bu beklenmedik hata nedeniyle çalışamaz hâle geldi.

Ancak bu olay sadece bir teknik arızadan ibaret değil, dünya genelinde milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara ve büyük operasyonel aksaklıklara neden olan karmaşık bir yazılım hatası söz konusu.

19 Temmuz 2024'te, dünya genelinde milyonlarca Windows bilgisayar aniden çalışmayı durdurdu.

İlk başta, bu durumun bir siber saldırı olduğu düşünüldü. Ancak kısa süre sonra sorunun aslında CrowdStrike adlı siber güvenlik şirketinin, bir güncellemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

CrowdStrike'ın Falcon adlı yazılımı, dünya çapındaki Fortune 500 şirketlerinin neredeyse yarısının bilgisayarlarında kurulu. Bu nedenle havaalanları, bankalar, hastaneler ve birçok işletme bu hatadan etkilendi.

CrowdStrike Falcon yazılımı, bilgisayarların çekirdek seviyesinde çalışan bir güvenlik yazılımı.

Bu yazılım, kötü amaçlı yazılımları daha bulaşmadan tespit edip engelleyebiliyor. Ancak 19 Temmuz'daki güncelleme sırasında bir hata oluştu. Hata, bilgisayarların çekirdek seviyesinde çalıştığı için makinelerin başlatılamamasına ve sürekli olarak yeniden başlatılmasına neden oldu.

Güncelleme, bir .sys dosyasındaki hatalı kod nedeniyle oluştu. Dosya neredeyse tamamen sıfırlardan oluşuyordu ve bilgisayarlar bu dosyaya erişmeye çalıştığında hataya neden oluyordu.

Bu olayın ekonomik etkileri oldukça büyük oldu.

Havaalanlarında uçuşlar iptal edildi, bankalar hizmet veremedi, hastanelerde acil durumlar için gereken cihazlar çalışmadı ve birçok işletme operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. İnsanlar uçuşlarını kaçırdı, paralarına erişemedi ve tıbbi yardım alamadı.

Hata, dünya genelinde tahmini olarak 8,5 milyon bilgisayarı etkiledi ve bu bilgisayarların her biri manuel olarak düzeltilene kadar kullanılamaz hâle geldi.

Parametrix tarafından hazırlanan bir rapora göre Fortune 500 şirketlerinin dörtte biri bu kesintilerden etkilendi ve her bir şirket ortalama 43,6 milyon dolar kaybetti.

Bu kesintilerden en çok etkilenen sektörler arasında hava yolu, sağlık ve bankacılık bulunuyor. Özellikle sağlık sektörü, yaklaşık 1,9 milyar dolar kayıpla en büyük darbeyi aldı.

Hava yolu şirketleri ise 860 milyon dolar zarar etti.

Parametrix, Fortune 500 şirketleri arasındaki toplam sigortalı kayıpların 540 milyon ila 1,08 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. CrowdStrike’ın Fortune 500 şirketlerinden 298'i ile çalıştığını da düşünürsek ekonomik zarar, dudak uçuklatır vaziyette.

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