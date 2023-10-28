Son zamanlarda adının karıştığı talihsiz olaylardan ötürü GM bünyesindeki Cruise, operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nde sık sık kullanılan sürücüsüz taksi sisteminin henüz hazır olmadığını görmüştük. Bağlantı sorunları yaşayan araçların trafiği adeta kilitlediği bu olay, hizmeti veren Cruise şirketinin adının pek de iyi anılmamasına sebep olmuştu.

Bunun ardından 2 Ekim’de, sürücüsüz bir Cruise aracı, karşıdan karşıya geçen bir kadını altına alarak ciddi yaralanmalara sebep olmuştu. Bu yüzden de şirket, Kaliforniya eyaletinin yasağıyla karşı karşıya kaldı. Bunun ardından şirket, ABD’deki tüm operasyonlarını durdurdu. Kendileri de bu konuda açıklama yaptı.

Kaliforniya yetkilileri, Cruise’un lisansını sonlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda trafik sıkışıklığına sebep olan Cruise araçları

General Motors’un sahip olduğu Cruise, başta Kaliforniya Motorlu Araç Departmanı tarafından suçlandı. Yetkililer, yayanın hastanelik olduğu kazaya ilişkin Cruise’dan video kanıtını istediğini, fakat şirketin tüm kanıtı vermekte tereddüt ettiğini söyledi. Bunun yanında önemli güvenlik açıklarını saklamakla suçlanan şirketin lisansı, Kaliforniya yetkilileri tarafından böylece alınmış oldu. İddiaya göre şirketin kendisi de araçların kamu kullanımına uygun olmadığı yönünde.

Şirketten de açıklama geldi.

Yaptığı açıklamada Cruise, şu an için en önemli şeyin kamu güvenini geri kazanmak olduğunu söylüyor. Bunun için kendi yöntemlerini gözden geçireceğini belirten şirket, zor ya da rahatsız edici olsa bile üstesinden geleceğini söylüyor.

Bu yolda şu an için sürücüsüz operasyonları durduran Cruise, kaybettiği güveni tekrar elde edebilmek adına bu süreçte tüm araçlarını ve sistemlerini optimize edebilmek için çalışacağını da belirtiyor.

Son olarak da şirket, bu kararın son kazalarla ilişkisi olmadığını ve otonom araç operasyonlarının devam edeceğini eklemiş. Genel olarak şirket açıklaması bu şekildeydi.

Sizin Cruise hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce güveni tekrar elde edebilecek mi?