Çoğu kişi araçta bulunan her camı birbirinin aynısı zannediyor. Fakat bunların görevleri farklı olduğundan yapıları da değişiyor.

Başlığı görene kadar aracınızdaki her camın aynı olduğunu ve sadece farklı boyutlarda kesildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu doğru değil. Zira kapılardaki, arkadaki ve öndeki camların farklı görevleri olduğundan aynı olmamaları gerekiyor.

Araçlarda kullanılan camlar için belirli standartlar var. Bu standartlara göre de söz konusu camlar, farklı amaçlara hizmet ettiklerinden farklı yöntemlerle üretiliyorlar. Biz de bu amaçların ne olduğuna ve ön cam ile arka camın arasındaki farkın tam olarak ne olduğuna değinerek konuya açıklık getiriyoruz.

Ön camın farkı tam olarak ne?

Araçların ön camı, ortasında PVB bulunan iki ila üç cam plakanın ısı ve basınçla preslenmesi sonucunda ortaya çıkar ve lamine cam olarak bilinir. Bu cama bir şey çarparsa cam, yüzünüzü ve özellikle de gözlerinizi koruyabilmek adına parça parça olmamaya çalışıyor.

Fakat yan ve arka camlara geçtiğimizde lamine değil, temperli cam bizi karşılıyor. Yine oldukça dayanıklı olan bu materyal, tek katmandan oluşuyor. Fakat bu camlar hasar aldığı zaman parça parça olmak yerine adeta tuzla buz oluyorlar. Bunun amacı da kesik gibi durumların olması ihtimaline karşı yaralanma ihtimalini en aza indirmek.

Farkı daha iyi anlayabilmeniz adına ön camın da temperli camdan yapıldığını düşünelim. Bu senaryoda ön camımıza zarar verecek bir nesneye çarparsak camımız, arkada olduğu gibi tuzla buz olacaktır. Fakat adeta kum gibi olan bu minicik cam parçaları, ön taraftan bizim üstümüze doğru uçacaktır. Bu da hâlihazırdaki kötü durumu, olduğundan daha tehlikeli kılacak.

Bu yapısal farklılıklardan ötürü araçların ön cam ve arka cam değişiminde de fiyat farkı oluyor.

Otobüslerdeki imdat çekicinin işlevselliğini gösterdiğimiz videomuza bakarak lamine camla temperli cam arasındaki farkı çok daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz.

Otomobillerin önünde kullanılan lamine camlarla diğer kısımlarda yer alan temperli camın farkı bu şekildeydi. Önde temperli cam olsaydı kaza anında sürücü ve yolcu zor durumda kalabilirken, arkada lamine cam olsaydı da yine kaza anında yolcular kesiklerle karşı karşıya kalabilirdi. Farklı camların kullanılmasının sebebi de bu.

Gelelim diğer sorulara ve onların cevaplarına: