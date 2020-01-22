General Motors’un otonom araçlar bölümü olan Cruise, düzenlediği bir etkinlikle ilk tam otonom aracını tanıttı. Origin ismi verilen tam otonom araçta direksiyon ya da pedal bulunmuyor ve araç herhangi bir sürücüye gerek duymadan çalışıyor.

Otomotiv devi General Motors tarafından otonom araçların geliştirilmesi için bir süre önce Cruise isimli şirket kurulmuştu. General Motors’a bağlı olan Cruise, tarafından bugün gerçekleştirilen etkinlik ile tam otonom olan Origin isimli araç tanıtıldı.

Cruise, Chevrolet Bolt EV’yi temel alarak bir AR-GE çalışması yaptı ve Origin’i geliştirdi. Cruise’un CEO’su olan Dann Ammann, aralık ayında kaleme aldığı bir blog yazısında tam otonom olacak bir araç için çalıştıklarını açıklamıştı. CEO Ammann, kaleme aldığı blog yazısında toplumun bireysel araçlara sahip olmaktan artık vazgeçmesinin zamanı geldiğini de belirtmişti.

Tam otonom araç Origin, böyle görünüyor

Cruise’un CEO’sunun bu iddialı makalesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişken şirket tarafından geliştirilen ve tam otonom olan Origin isimli araç tanıtıldı. Sürücüye ihtiyaç duymadan taşıma yapabilecek aracın kişisel kullanım yerine Uber gibi toplu taşımada kullanılacağı açıklandı. Cruise, Origin ile beraber bir robot taksi filosu kurmak istiyor.

Bir şoföre ihtiyaç duymadan yolcu taşıyabilecek Origin isimli otonom araçlarda direksiyon ve pedal olmayacağı açıklandı. Origin’le ilgili açıklama yapan Cruise yöneticileri, aracın tipik araçlardan farklı olarak daha uzun süre dayanabilecek bir şekilde geliştirildiğini de belirttiler.

Tam otonom Origin’in tanıtıldığı etkinlikte araca ait görüntülerde paylaşıldı. Yolcu taşımacılığı ve otonom kargo teslimatı için geliştirilen Origin’in yolcu taşıyacak versiyonunda 4 kişinin oturabileceği karşılıklı koltuklar olduğu görünüyor.

Origin’in tanıtımının yapılmış olmasına rağmen aracın test sürüşlerinin yapılıp yapılmadığı, aracın ne zaman yollarda görüleceği, aracın menzilinin ve iç hacminin ne kadar olduğu gibi detaylar, Cruise yöneticileri tarafından paylaşılmadı.