Strateji Oyunu Crusader Kings III’ün Fragmanı Yayınlandı

Efsanevi strateji oyun serilerinden biri olan Crusader Kings'in yeni oyunu Crusader Kings III'ün fragmanı yayınlandı. Oyunun fragmanıyla birlikte çıkış tarihi de açıklandı. 1 Eylül'de çıkacak oyun Steam'de ön siparişe açıldı.

Strateji oyunları, çok geniş bir oyun kitlesine hitap ediyor. Durum bu şekilde olunca da oyun üreticileri sürekli yeni oyunlar üretmeye çabalıyor. Strateji oyunu deyince akıllara gelen serilerden biri olan Crusader Kings, yeni oyunuyla piyasaya dönmeye hazırlanıyor. Serinin üçüncü oyunu olacak olan Crusader Kings III'ün çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

Oyunun geliştiricisi Paradox Development Studio, YouTube'dan serinin yeni oyununun fragmanını paylaştı. Oyuncuları heyecanlandıran fragmanda oyunun 1 Eylül tarihinde çıkış yapacağı da belirtildi. Orta Çağ'da geçen oyun, 2019'un ekim ayında yapılan PDXCon'da duyurulmuştu ve oyunun 2020 yılı içerisinde geleceği belirtilmişti. Bunun için oyuncular bu fragmanı heyecanla beklemekteydi.

Crusader Kings III, 77 TL'den ön siparişe açıldı:

Serinin ilk oyunu Crusader Kings, 2004 yılında piyasaya sürüldü. Büyük ilgi toplayan oyunun devamıysa ilk oyundan tam 8 sene sonra ortaya çıktı. 2012 yılında çıkan Crusader Kings II'ye de gelen olumlu tepkilerden sonra Paradox Development Studio, serinin üçüncü oyununu çıkartmaya karar verdi. Oyun, şu anda Steam'de ön siparişe açık durumda. 1 Eylül'de çıkacak oyunun normal versiyonunun satış fiyatı 77 lirayken Royal Edition versiyonuysa 113 liradan satılıyor. Oyun için gereken sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşlemci: Intel® iCore™ i5-750 veya Intel® iCore™ i3-2120 ya da AMD® Phenom™ II X6 1055T

Intel® iCore™ i5-750 veya Intel® iCore™ i3-2120 ya da AMD® Phenom™ II X6 1055T Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce™ GTX 460 veya AMD® Radeon™ R7 260X / AMD® Radeon™ HD 6970 ya da Intel® Iris Pro™ 580

Önerilen:

İşlemci: Intel® iCore™ i5- 4670K ya da AMD® Ryzen™ 5 2400G

Intel® iCore™ i5- 4670K ya da AMD® Ryzen™ 5 2400G Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce™ GTX 1650

İşte oyunun fragmanı: