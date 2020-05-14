Mafia: Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihi, oyun içi görüntüleri ve bir çok detayı Microsoft Store üzerinden 'yanlışlıkla' açıklandı.

2K Games bugün, yenilenen Mafia üçlemesi ile ilgili olarak önümüzdeki hafta paylaşılması planlanan detayları 'yanlışlıkla' Microsoft Store üzerinden paylaştı. Bu önceden oluşturulan listeleme bize, Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihinden oyun içi görüntülerine kadar birçok bilgiyi ulaştırmış oldu.

Bu bilgilerin en önemli olanlarından birisi ise, Mafia: Definitive Edition'ın sadece bir remaster (modern grafik motorları ile yenilenen oyun) değil, aynı zamanda da bir remake, yani grafik geliştirmelerinin yanı sıra hikâye ve oynanış geliştirmelerine de sahip olacağı yönünde. Bu da oyuncuların değişik karakterler ve farklı hikâye işleyişi ile buluşması demek oluyor. Ayrıca yine aynı listelemede Mafia II: Definitive Edition ile de ilgili birçok detay bulunuyor.

Mafia: Definitive Edition 28 Ağustos tarihinde çıkıyor

Microsof Store üzerinden ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Mafia: Definitive Edition 28 Ağustos 2020 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Bunun yanı sıra yapılan açıklamaya göre orijinal oyuna sadık kalan fakat daha geniş hikâyeli ve geliştirilmiş bir oynanışa sahip bir Mafia oyunu ile karşılaşacağız. Yine açıklama kısmında belirtilene göre bu Mafia: Definitive Edition, oyunculara hem büyük bir nostalji yaşatacak hem de yeniliklerle onları şaşırtmaya çalışacak.

Mafia II: Definitive Editon'ın çıkış tarihine dair açıklamalar da ortaya çıktı. Yeni açıklamalara göre Mafia II: Definitive Edition, 19 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bu bilginin açığa çıkmasının hemen ardından 2K, aynı gün Mafia II: Definitive Edition'un çıkış bilgileri resmi olarak yayınladı. Bu bilgilere göre Mafia II: Definitive Edition bir remaster olacak ve bu bütün orijinal DLC'leri kapsayacak.

Ortaya çkan listelenmenin kaldırılması ihtimaline karşın Mafia: Definitive Edition ve Mafia II: Definitive Editon oyunlarının ortaya çıkan görüntülerini sizler için derledik:

Mafia: Definitive Edition oyun içi görüntüleri