Haberler Webtekno Oyun Crusader Kings III ve Sosyal Medyada Viral Olan Bir Oyun Hafta Sonu Boyunca Steam'de Ücretsiz (Acele Edin)

Crusader Kings III ve Sosyal Medyada Viral Olan Bir Oyun Hafta Sonu Boyunca Steam'de Ücretsiz (Acele Edin)

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.