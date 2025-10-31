Tümü Webekno
Crusader Kings III ve Sosyal Medyada Viral Olan Bir Oyun Hafta Sonu Boyunca Steam'de Ücretsiz (Acele Edin)

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

R.E.P.O.

Oyun Normal Fiyatı
Crusader Kings III 29.99$
R.E.P.O. 5.79$

Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
