CryEngine Motorlu Warface, Nintendo Switch'e Uyarlandı

Nintendo’nun taşınabilir el konsolu Switch’e farklı platformlarda yer alan oyunların uyarlamaları gelmeye devam ediyor. El konsoluna uyarlanan son oyunsa CryEngine motorunu kullanan FPS türündeki Warface oldu.

Nintendo’nun el konsolu Switch, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Switch’in kütüphanesini genişleten oyunlar arasındaysa farklı platformlara çıkan ve daha sonra Switch’e uyarlanan oyunlar da bulunuyor.

Switch’e uyarlanan son oyunsa oynaması ücretsiz, FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türündeki Warface oldu. Warface, ayrıca Switch’te CryTek’in CryEngine motorunu kullanan ilk oyun oldu ancak diğer birçok yüksek kaliteli oyun uyarlamalarında olduğu gibi Warface’te de Switch uyarlaması için bazı kısmalar yaşandı. Bu tür oyunların Switch’e uyarlanırken bazı özelliklerinin kısılmasının sebebiyse konsolda kullanılan NVIDIA Tegra temelli donanımlar.

Oyunda değişikliğe gidilen özellikler:

My.Games, yayınladığı basın açıklamasında el konsolu modundayken 540p, TV modundayken 30 FPS/720p’ye kilitlenerek çalıştırılan özelleştirilmiş CryEngine motorunun görüntü kalitesi ve performansta optimal dengeyi yakaladığı ifade edildi.

Bu çözünürlüklerin Switch için bile oldukça düşük olduğunu da söylemek gerekiyor. Platformdaki birçok oyun, TV modundayken 1080p ya da 900p çözünürlükte, taşınabilir moddaysa 720p çözünürlükte çalışabiliyor ancak Doom ve The Witcher 3 gibi oyunlarda, oynanabilirliği korumak için çözünürlüğün HD’nin de altına düşürüldüğünü de eklemekte fayda var.

Warface nasıl bir oyun?

Switch’e uyarlanan Warface, aslında yeni bir oyun değil. Oyun, PC için 2012 yılında artık kullanılmayan CryEngine 3’ün tanıtılması adına oynaması ücretsiz bir şekilde çıkmıştı. Tabii oyun, aradan geçen zaman içerisinde çeşitli iyileştirmeler aldı, oyunun Xbox One X ve PlayStation 4 sürümlerine 4K çözünürlük desteği geldi.

Warface’in Xbox One X ve PlayStation 4 konsollarına uyarlanan versiyonlarının başarılı olması ve oyuncular tarafından sevilmesi, oyunun 80 milyon kayıtlı oyuncuya ulaşmasını sağladı. Oyunun günün herhangi bir saatinde Steam’de de 2.000 kayıtlı oyuncu tarafından oynandığını söylemek gerekiyor.