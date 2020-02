2020’de Nintendo Switch’e Port Edilecek 7 Oyun

Her zaman ve her yerde oyun oynamaya izin veren Nintendo Switch için bu sene yeni oyunlar geliyor. Saints Row 4 gibi sevilen birkaç oyun, 2020 yılı içerisinde Nintendo Switch’e port edilecek.

Japonya merkezli video oyunu ve oyun konsolu üreticisi Nintendo tarafından üretilen ve ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sevilerek oynanan Nintendo Switch, 3 Mart 2017 tarihinde piyasaya sürüldü. Özellikle istenilen her yerde her zaman platforma yüklenebilen her türlü oyunu oynayabildiğiniz oyun konsolunun en güzel özelliklerinden biri, birbirinden farklı iki kolu sayesinde arkadaşlarınızla da oyun oynayabiliyor olmanız.

Şu anda içerisinde satın alınabilir halde bulunan 1.800’den fazla oyun barındıran Nintendo Switch için bu sene yeni oyunlar gelecek. Dünya çapında 32 milyondan fazla satış yaparak iyi bir başarıya atan Nintendo Switch’e 2020 yılı içerisinde 7 adet daha oyun port edilecek. Dilerseniz gelin 2020’de Nintendo Switch’e gelecek oyunlara birlikte göz atalım.

Doom 64

1997 yılında Midway Games tarafından geliştirilen ve Nintendo 64 platformu için piyasaya sürülen Doom 64, Doom II isimli birinci şahıs nişancı oyununun halefi olarak çıkmıştı. Geliştiriciler, yalnızca Nintendo 64 için piyasaya sürülen bu oyunu çeşitli farklı platformlara da çıkarmaya karar verdi ve bunun için 2020 yılını seçti.

Nostaljik bir hava estirecek olan Doom 64, 2020 yılı içerisinde Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına piyasaya sürülecek ve bunların yanında Nintendo Switch de bu oyuna 2020 içerisinde sahip olacak. Raporlara göre Doom 64, 20 Mart 2020 tarihinde Nintendo Switch için yayınlanacak.

Saints Row 4

Volition tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından 2013 yılında yayınlanan Saints Row 4, açık dünya macera oyunudur. Saints Row serisinin ilginç ve eğlenceli oynanış unsurlarını içerisinde barındıran oyun, Matrix benzeri bir konuya sahip. Uzaydan gelen yaratıklar bizi, yani Amerikan Başkanı’nı esir alıyor ve daha sonra Matrix benzeri bir simülasyona bağlanıyoruz. Amacımız ise bir an önce dünyayı bu uzaylılardan kurtarmak.

Piyasaya sürüldüğünde Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında oynanabilir olan Saints Row 4, 2015 yılında PlayStation 4, Xbox One ve Linux platformlarına port edildi. 2013’te piyasaya sürülen oyun, bu senenin mart ayında Nintendo Switch konsoluna da port edilecek. Raporlara göre tam tarihin 27 Mart 2020 olduğu belirtiliyor.

The Outer Worlds

The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve 2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülen bir birinci şahıs bilim kurgu RPG’si. Galaksinin en uç noktasına gönderilen kayıp bir koloni gemisinde yıllar sonra uyandığınız oyunda hem uzayın en uzak noktalarını keşfedeceksiniz hem de çeşitli birliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Yaptığınız seçimlere göre karakteriniz şekillenecek ve hikâyenin nasıl devam edeceği de sizlerin seçimlerine göre değişecek. Oyun, 2020 yılı içerisinde Nintendo Switch için de piyasaya sürülecek.

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom

Nickelodeon tarafından yayınlanan sevilen çizgi film Spongebob’un oyunu Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom, Heavy Iron Studios tarafından geliştirildi ve 2003 yılında piyasaya sürüldü. PlayStation 2 ve Xbox platformları için piyasaya sürülen oyunun 2020 yılı içerisinde Nintendo Switch ve farklı oyun konsolları için de çıkması bekleniyor.

Darksiders Genesis

Amerika merkezli video oyun geliştiricisi Airship Syndicate tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Microsoft Windows ve Stadia platformları için THQ Nordic tarafından piyasaya sürülen Darksiders Genesis, co-op moduyla da oldukça sevilen bir oyun olmuştu. Geliştiriciler, 14 Şubat 2020 tarihinde oyunu PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch konsollarına da port edecekler.

Overpass

Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülmesi beklenen off-road yarış oyunu Overpass, birtakım nedenler nedeniyle ertelenmişti ve çıkışını gerçekleştirememişti. Daha önceki yarış oyunlarına hiç benzemeyecek olan Overpass, 27 Şubat 2020 tarihinde Nintendo Switch de dahil olmak üzere birçok oyun konsolu için piyasaya sürülecek.

Zombie Army Trilogy

Sniper Elite serisinin yapımcısı ve yayımlayıcısı olan Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve bu serinin yan oyunu olarak piyasaya sürülen Zombie Army Trilogy, 6 Mart 2015 tarihinde Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülmüştü. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanabilen oyun, 2020’nin ilk yarısında Nintendo Switch platformuna port edilecek.