Kripto para borsası Crypto.com’da yaşanan bir hata, kullanıcıların yüzde 30-40 kata kadar kar etmesine neden oldu. Şirketten resmi açıklama geldi…

Dünyaca ünlü kripto para borsası Crypto.com’da kritik bir hata meydana geldi. LUNA işlemlerinde borsayı açık tutan şirketlerden biri olan Crypto.com, mobil uygulamadan kaynaklı bir hatadan dolayı kullanıcılara yüzde 30-40 oranında kar sağladı.

Firma, yaşanan hatanın LUNA için yanlış fiyatların verilmesiyle ortaya çıktığını tespit etti. Kullanıcılar satın alım yaptığı sırada fiyatlarda bazı dengesizliğin olduğunu fark etti. Buna karşılık Crypto.com’daki tüm işlemler durduruldu.

Crypto.com’dan açıklama geldi

Mobil uygulamadan kaynaklı hatada kullanıcılar LUNA fiyatlarında bazı farklılıklar gözlemledi. Bu hata kullanıcıların LUNA işlemlerinden 30-40 kata kadar kar etmesine sebep oldu. Ancak durumun farkına varan Crypto.com, işlemleri tersine çevirerek geri alınmasını sağladı.

İşlemlerin geri alınmasıyla ilgili kullanıcılar dertlerini Twitter’da dile getirirken, konuyla ilgili olarak Crypto.com'un CEO'su Kris Marszalek’ten de açıklama gecikmedi. Marszalek, yaptığı paylaşımda; “Temel sebep şu; birden fazla dış faktörün (Luna ölüm sarmalı, para çekme işlemleri ve tüm Luna ağının durması nedeniyle meydana gelen değişiklikler) tipik olarak endeks fiyatlandırmasına göre hareket etmesi gerekirken, bunun olmaması ve fiyat sapmalarının meydana gelmesi." İfadelerini kullandı.

Yine yakın zamanlı bir paylaşımda Crypto.com'un CEO'su, kullanıcıların LUNA tokenlerini tekrar anlık piyasa fiyatından geri satın alınabileceğini de duyurdu.