Binance, Terra (LUNA) İçin Çekim İşlemlerini Durdurdu

Binance, son günlerde gündemden düşmeyen Terra (LUNA) ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Borsa, LUNA çekim işlemlerinde ağ tıkanıklığı yaşandığını ve çekim işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, birkaç gündür piyasaların altını üstüne getiren kripto para birimi Terra (LUNA) ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Borsanın internet sitesinden yapılan resmi duyuruda kripto para birimi için çekim işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

Binance tarafından yapılan açıklamalarda kararın nedenlerine de değinildi. Binance yetkilileri, ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı sorunları nedeniyle çekim işlemlerinin durdurulduğunu açıkladılar. Yatırımcıları uyaran Binance, bazı para çekim taleplerinin iptal edildiğini ve Binance'teki işlem geçmişinin kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu. Yani eğer LUNA için çekim talebi oluşturduysanız, bu talebiniz reddedilmiş olabilir.

Yüksek hacimli çekim taleplerinin olduğu açıklandı

Binance'in kullanıcıları bilgilendirdiği blog gönderisinde, çok yüksek hacimli çekim taleplerinin olduğu bildirildi. Ancak LUNA'nın son 24 saatte yüzde 96 değer kaybettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, yatırımcıların bu parayı ne amaçla çekmek istediklerini anlamakta zorlanıyoruz. Arka planda neler olduğunu kimse tam olarak bilemiyor.

Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST), kripto para yatırımcılarının bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Bir dönemler 120 dolar seviyelerine kadar yükselen LUNA, an itibarıyla 0,08 dolar seviyelerinden işlem görüyor. UST ise dolar endeksli stabil coinlerden. Yani bu kripto para biriminin değerinin 1 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. Ancak bu kripto para birimi an itibarıyla 0,48 dolardan işlem görüyor...