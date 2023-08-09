EA, çevrimiçi desteği sonlanacak oyunlar listesini güncelleyerek Crysis 3 ve Dead Space 2'yi de listeye ekledi.

Artık popülerliğini kaybeden veya çok eski kalan oyunlar, çevrimiçi dünyaya yavaş yavaş tamamen veda ediyor. Bu oyunlar arasına bugün, pek çok oyuncunun bir zamanlar severek oynadığı ve bir kısmının halen oynuyor olduğu isimlerin de ekleneceği ortaya çıktı.

Electronic Arts, Crysis 3, Dante’s Inferno ve Dead Space 2 gibi oyunların çevrimiçi hizmetlerini sonlandıracağı tarihleri listelemeye başladı. Pure Xbox tarafından paylaşılan bilgilerde bir oyunun çevrimiçi hizmetlere veda edeceği tarihlere de yer verildi.

Çevrimiçi Crysis 3’e 7 Eylül’de veda ediyoruz:

Paylaşılan bilgilere göre EA, Crysis 3’ün çevrimiçi hizmetlerini 7 Eylül’de sonlandıracak. Bu kararla birlikte oyun, artık çok oyunculu olarak oynanamayacak. Karar, oyunun desteklendiği tüm platformlarda uygulamaya konulacak.

Dead Space 2 ve Dead Inferno ise 8 Aralık’ta çevrimiçi desteğine veda edecek. Bunların yanı sıra EA’in listesinde yer alan ve daha önce duyurulan diğer oyunlar da şu şekilde: