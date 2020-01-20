Hunt: Showdown'un PS4’e Çıkış Tarihi Açıklandı

Crytek’in korku temalı, çok oyunculu ödül avcılığı oyunu Hunt: Showdown’un PlayStation 4’e çıkış tarihi açıklandı. Oyun ayrıca konsollar ile bilgisayarlar arasında oynanabilecek, bu amaçla bir güncelleme yayınlanacak.

Crytek ciddi başarı yakalayan yapımlara sahip bir oyun firması olarak tanınıyor. Firmadan çıkan Hunt: Showdown da başarılı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor. Steam’de 2018 yılının şubat ayında erken erişime giren oyun, 2019’un mart ayında da Xbox Game Preview’a eklenmişti. Her iki verisyonun da tam halinin çıkışı geçen yılın sonlarında olmuştu.

Oyun şimdi de PlayStation 4’e geliyor. Üstelik oyun PlayStation kullanıcılarıyla diğer platformlardan oynayan kişilerin de karşılıklı eşleşebilmesine izin verecek.

Hunt: Showdown nasıl bir oyun?

Hunt: Showdown'da bir Battle Royale oyununda olduğu gibi tek başımıza ya da 2 veya 3 kişilik takımlarla maceraya atılıyoruz. Oyundaki amacımız, haritadaki 12 oyuncunun en başarılısı olmak. Rakiplerimizi elediğimiz gibi ipuçları toplayıp haritanın boss'u diyebileceğimiz yaratığı da öldürmek.

Oyun, PlayStation 4 platformuna 18 Şubat’ta gelecek. Oyun ilk aşamada yalnızca PlayStation oyuncularının kendi aralarında oynayabileceği bir yapıya sahip olacak. Daha sonra gelecek güncellemeler ile her oyuncu birbirine karşı oynayabilecek.

Yeni platform, yeni içerikler

PlayStation 4 açıklamasıyla birlikte Crytek oyuna gelecek yeni şeyler hakkında da bazı ipuçları paylaştı. Örneğin oyunun versiyon 1.2 güncellemesiyle birlikte 3 kişilik rastgele takımlar kurulabilecek. Oyunun eğitim kısmı gelişecek, bazı hataları giderilecek ve performansı artırılacak.

Oyuna ayrıca yeni Efsanevi Avcılar, eşyalar ve silahlar da eklenecek. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ise oyuncular tek başlarına oynayabilecekleri bir PvE moduna kavuşabilecek. Ayrıca oyuna etkinlik kostümleri, görüntü kişiselleştirme, yeni bir harita gibi özellikler eklenecek.