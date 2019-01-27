Crytek, SpatialOS Kullanarak Oyun Yapmayı Planlıyor

Crytek, SpatialOS kullanarak yeni bir AAA oyun geliştirecek. Bu aralar gittikçe daha popüler olan SpatialOS, online oyunlar için hazırlamak için bulunmaz bir nimet.

Crysis serisinin ve erken erişime açılmış olan Hunt:Showdown oyununun geliştiricisi olan Crytek, yeni bir AAA oyunu üzerinde çalışıyor. Yeni oyun, Improbable’ın çok oyunculu bulut platformu olan SpatialOS sistemi kullanılarak yapılıyor.

Crytek, “Oyunu SpatialOS ve kendi oyun motorumuz olan CryEngine ile yapıyoruz. Çok yakında.” ifadesini kullandı ama daha fazla bilgi vermedi.

Aynı açıklamada Crytek, CryEngine için Spatial oyun geliştirme kiti hazırladığını da söyledi: “Bazı gelişmeler kaydettik. CryEngine’in geliştiricisi olan Automaton, yakında çıkacak olan 1000 oyunculu battle royale oyunu olan Mavericks: Providing Ground için SpatialOS’a kendi açık kaynaklı bir entegrasyonunu yarattı.” SpatialOS Bossa Studio’nun MMO Worlds Adrift gibi oyunlarında kullanılıyor.

SpatialOS, gerçek zamanlı oynanan, belirli bir başlangıcı ve sonu olan 2 kişiden 10000 kişiye kadar destek sağlayan bütün oyunlarda kullanılabilir. Ayrıca SpatialOS oyunları PC, Xbox One, PS4, iOS ve Android için geliştirilebilir. Bu sayede oyunlar çapraz platform desteği ile bütün platformlarda oynanabilir.

Improbable tarafından geliştirilen SpatialOS son zamanlarda haberlerde sıkça yer almaya başladı. Bunun başlıca sebebi SpatialOS'in, Unity’nin hizmet şartlarını ihlal etmesiydi. Oyun geliştiricileri bu yüzden Unity platormunda SpatialOS oyunları geliştiremeyeceği için endişe duysalar da bu sorunlar daha sonra çözüldü. SpatialOS artık Unity’nin hizmet şartlarını ihlal etmiyor.