CS: GO, Bir Kez Daha Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

Valve’ın 8 yıl önce çıkardığı FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive, sene başından bu yana eş zamanlı oyuncu rekorunu defalarca kez yeniledi. Mart ayında şubat ayının rekorunu kıran oyun, nisanda da 1,2 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşmayı başardı.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi olan Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), bir önceki eş zamanlı oyuncu rekorunu geride bırakmayı başardı. Oyun, bir milyondan fazla oyuncuya eş zamanlı olarak ev sahipliği yaptı.

Steam Charts sayfasındaki verilere göre Counter Strike: Global Offensive, 4 Nisan Cumartesi günü 1 milyon 228 bin 875 anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Bu, aynı zamanda 2012 yılında çıkan oyunun tüm zamanlardaki rekoru anlamına da geliyor. Ayrıca son 30 gün içerisinde oyunun ortalama oyuncu sayısı 719 bine ulaştı.

Counter Strike: Global Offensive eş zamanlı oyuncu rekoru:

Oyunun yeni rekorunun aslında ne kadar büyük olduğunu göstermek için bir önceki rekordan bahsetmek faydalı olabilir. Oyunun bu senenin başlarındaki rekorundan önceki rekoru, Nisan 2016’da 850 bin 485 oyuncuyla gerçekleşmişti. Oyun, o tarihten sonra aylık olarak 500 bin ila 750 bin oyuncu arasında gidip geldi.

Geçtiğimiz senenin ağustos ayından itibaren oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı sürekli olarak yükseldi ve en nihayetinde oyun Şubat 2020’de, 2016 yılındaki rekorunu kırarak 916 bin 996 oyuncuya ulaşmayı başardı. Mart 2020’de de eş zamanlı oyuncu sayısındaki yükseliş trendini devam ettiren Counter Strike: Global Offensive, bu sefer 1 milyon 145 bin 972 oyuncuya ulaşmıştı.

CS: GO’nun eş zamanlı 1 milyon oyuncuya bu senenin başlarında ulaşmasını, dünya genelinde etkisini gösteren ve insanları eve kapatan koronavirüsle ilişkilendirebiliriz. Evde kalan insanların zaman geçirmek için oyunlara yöneldiğinden daha önceki Steam haberlerimizde de bahsetmiştik. Görünüşe göre evlerinde kalan insanların tercihi Valve’ın eskimeyen oyunu CS: GO oluyor.