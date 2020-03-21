Steam ve CS: GO, Tekrar Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler gereği evden çıkmayan kişilerden bazıları bilgisayar oyunlarına yöneldi. Bunun etkisiyle birlikte hafta başında eş zamanlı çevrimiçi oyuncu rekoru kıran Steam ve CS: GO, bir kez daha rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Kişisel bilgisayarlarında oyun oynamak isteyenlerin ilk adresi olan Steam ve bu platformdaki en popüler oyunlardan biri olan CS: GO, son günlerde artan oyuncu sayılarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 20.313.451 eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Steam, başarısını geliştirdi ve yeni bir rekorla karşımıza çıktı. Steam'in kırdığı yeni rekorun yanı sıra CS: GO da tüm zamanların en yüksek aktif oyuncu sayısına ulaştı.

Açıklanan verilere göre dün Steam'deki eş zamanlı kullanıcı sayısı 21.360.226 oldu. Bu da bir önceki rekorun yaklaşık 1 milyon kadar üzerine çıkıldığını gösteriyor. CS: GO için dün açıklanan eş zamanlı oyuncu sayısı 1.060.189'du ve bu da bir rekordu ancak bugün açıklanan rakamlar, Steam'in ve CS: GO'nun bir kez daha rekor kırdığını gösterdi.

Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı bugün 22.378.747'ye ulaştı:

Yayınlanan istatistiklere göre bugün Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı 22.378.747'ye; CS: GO'daki eş zamanlı oyuncu sayısıysa 1.065.790'a ulaştı. Bu da hem Steam'in hem de CS: GO'nun hafta başında ve dün kırdıkları rekorları ekarte ettikleri anlamına geliyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle birlikte evlerine kapanan kişilerin de katılmasıyla birlikte birçok oyunun aktif oyuncu sayısında artış görülüyor. Bu bağlamda yeni çıkış yapan DOOM Eternal'ın Steam'de ilk gününde 104.891 kişi tarafından oynanmasını örnek gösterebiliriz. Salgın için alınan tedbirlerin oyun dünyasını olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkün.

Bilindiği üzere Steam, Epic Games, GOG gibi platformlar, bu süreçte oyuncuları mutlu edebilmek için bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Platformların isimlerinin üzerine tıklayarak bu platformlarda ücretsiz sunulan oyunlara ulaşabilir ve bu oyunları kütüphanenize nasıl ekleyeceğinizi içeriklerimizden öğrenebilirsiniz.