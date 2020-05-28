Counter-Strike: Global Offensive Güncellendi: Tüm Yenilikler

Valve, popüler oyunu Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme, oyuna ufak tefek yenilikler getirirken sistem özellikleri düşük olan bilgisayarlar için de çok önemli performans iyileştirmeleri vadediyor.

Valve'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü ve video oyun sektörünün hala en popüler yapımlarından Counter-Strike efsanesinin son oyunu Counter-Strike: Global Offensive, aradan geçen uzun yıllara rağmen kitlesini büyütmeye devam ediyor.

Counter-Strike: Global Offensive'in son güncellemesi, oyundaki hilelerle ilgili herhangi bir yenilik getirmiyor. Ancak oyuncular, son güncellemeyle birlikte bazı önemli yeniliklere şahitlik edecekler. Elbette bu yenilikler, beraberinde bazı performans iyileştirmelerini de getiriyor. Dilerseniz hemen, Counter-Strike: Global Offensive'in son güncellemesindeki yeniliklere yakından bakalım.

Counter-Strike: Global Offensive'in son güncellemesiyle gelen yenilikler

Counter-Strike: Global Offensive'in (CS:GO) önceki sürümünde oyuncular, özellikle el bombalarından şikayetçiydiler. Çünkü bombalar atıldıktan sonra tutarsız hareketler sergiliyor ve zaman zaman da takılmalara neden oluyordu. Son güncelleme, bu sorunu çözerken bombaların kapıdan geçme ve sıçrama ayarlarını da elden geçirdi. Ayrıca yeni sürümle oyundaki tüm modlarda, C4 nedeniyle ölen oyuncular rahatlıkla görülebilecek.

CS:GO için yayınlanan güncelleme, oyuna yeni bir arka plan filmi, yeni arka plan manzaraları, yeni simgeler ve yeni çıkartmalar gibi bazı ufak tefek yenilikler de getiriyor. Ayrıca bu güncelleme, özellikle de ekran kartları sınırlı güçte olan oyuncuları biraz rahatlatacak gibi görünüyor. Çünkü Valve, oyuna getirdiği yeni performans iyileştirmeleriyle özellikle zayıf donanımlar için performans iyileştirmesi vadediyor.

Valve'ın son performans iyileştirmeleri, özellikle geniş ekranlarda yaşanan titremeyi ortadan kaldırıyor. Ayrıca oyundaki dokuların yüklenme hızı da optimize edildi. Bu sayede oyun, daha akıcı bir hale getirilmiş oldu. Ayrıca dokular için artık bir önbellek var. Bu önbellek, aynı dokunun defalarca yüklenmesinin önüne geçmiş oluyor. Ayrıca oyuna eklenen "Texture Streaming" isimli bir özellik var ve bu özelliğe ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

CS:GO'nun video ayarları menüsüne eklenen Texture Streaming özelliği, sistem özellikleri düşük olan bilgisayarlar için fazlasıyla önemli. Bu özellik, oyundaki yüksek çözünürlüklü dokuların yüklenmesini biraz geciktiriyor ve bu sayede video belleğine ağır yük bindirmiyor. Oyuncular, her ne kadar gözle görülür bir gecikme görmeyecek olsalar da bu durum, orta halli bilgisayarlarda daha iyi bir performans sunacak.