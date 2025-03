CSPromod'u geliştiren ekip, tamamen bağımsız CS 1.6 remake'i çıkaracaklarını duyurdu. CS: Legacy ismini alacak ve ücretsiz sunulacak oyundan fragman da paylaşıldı.

2000 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike’ın son versiyonu olan 1.6, 2003 yılında çıkış yapmış ve en ikonik oyunlardan biri olarak tarihe geçmişti. Counter-Strike 1.6, hiç kuşkusuz bir neslin hayatında çok önemli bir yer edinmeyi başarmıştı.

Şimdi ise CS 1.6’yı özleyenleri sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı. CSPromod’un geliştiricileri, CS 1.6’nın tamamen bağımsız bir remake’ini çıkaracaklarını duyurdu.

CS: Legacy, CS 1.6’yı günümüze getiren tamamen ücretsiz bir oyun olacak

Açıklamalara göre projenin adı CS: Legacy olacak. Tamamen sıfırdan inşa edilen ve bağımsız bir yapım olacak oyunun, Valve’ın 2013’te yayımladığı resmî Source motorunu kullanarak geliştirildiği de gelen bilgiler arasında.

CS: Legacy’den yayımlanan bir fragmanı yukarıdan görebilirsiniz. Fragmana baktığımızda ikonik CS 1.6’dan tanıdığımız her şeyi günümüz grafiklerine uyarlanmış şekilde görebiliyoruz. Ekip, orijinal oyunun oynanışının her detayını yeniden oluşturmak istediklerini, bunu yaparken de modern iyileştirmeler ve teknik geliştirmeler sunacaklarını aktarmış. Ancak her türlü klasik CS hissinin korunacağının da altını çizmişler.

Bunun bir mod olmayacağını, bağımsız yepyeni bir oyun olacağını belirtelim. Tamamen ücretsiz olacağını da eklemeden geçmeyelim. CS: Legacy, bu yıl içinde Steam’e erken erişim olarak gelecek. Tam çıkış tarihi henüz belli değil.