Counter-Strike 2, 1,824 milyon ile kendi çapında tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı.

Counter-Strike 2, 2023 yılında resmen yayımlanarak CS:GO’nun yerine geçmişti. Tabii ki uzun yıllardır olduğu gibi Steam’in en çok oynananlar listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyordu.

Şimdi ise CS2 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Oyun, şimdiye kadarki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

1 milyon 824 bin oyuncuya ulaştı

Counter-Strike 2, dün akşam üstü sularında 1 milyon 824 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun, CS:GO da dahil şimdiye kadarki en yüksek oyuncu sayısı olduğunu belirtelim. Bu haberin yazıldığı sırada CS2’yi oynayan kişi sayısı 1,3 milyon civarında.

Oyun, genel olarak Steam’in tüm zamanların en yüksek oyuncu sıralamasında ise 4’üncü sırada yer alıyor. İlk sırada 3,2 milyon ile PUBG, 2’inci sırada 2,4 milyon ile Black Myth: Wukong, 3’te ise 2,1 milyon ile Palworld var. Tabii ki bu sadece Steam’deki oyunlar. Tüm platformlardaki oyunlar listesi yapacak olsak 15 milyon eş zamanlı oyuncu seviyesine çıkmışlığı olan ve dünya rekorunu elinde bulunduran Fornite ilk sırada yer alır.

Counter-Strike 2, şu anda daha önce hiç olmadığı kadar fazla insan tarafından oynanıyor ve popülerliğini artırıyor. Eğer böyle giderse yakında daha fazla rekorun geldiğini görebiliriz.