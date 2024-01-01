Çevrim içi bilgisayar oyunu dediğimizde sektörün belki de en popüler oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive, yeni yılın ilk gününde aramızdan ayrılıyor.

O karanlık gün geldi çattı. Yılların efsanesi; turnuvaların, yayıncılığın ve oyunculuğun yapı taşlarından olan Counter-Strike: Global Offensive, bugün -yani 1 Ocak 2024- itibariyle aramızdan ayrılıyor. Bu bağlamda Valve’ın desteği oyundan çekilmiş olacak ve Counter-Strike 2 ile baş başa kalacağız.

Bu bilgi bir söylenti de değil. Zira Valve, önceki Counter-Strike versiyonu hakkında bilgilendirme yaptığı sayfasında CS:GO’nun 1 Ocak 2024 itibariyle desteğinin kesileceğini açıkça belirtiyor. Donanımı Counter-Strike 2 için yeterli olmayan oyuncular, bu versiyonu oynamaya devam edebilecekti. Peki şimdi ne olacak?

Oyunu yine de oynayabileceğiz.

Öncelikle oyunun resmî desteğinin kesilmesi, artık güncelleme veya yama almayacağı anlamına geliyor. Yani şu an deneyimlediğimiz CS:GO, buradan sonra bu şekilde bizimle kalacak. Fakat envanter, kasa açma, maç izleme ve oyun bulma gibi konularda resmî destek kesintisinden ötürü problemler yaşanabilir.

Peki CS:GO sürümünü nasıl oynayabiliriz?

Adım #1 : Steam’de kütüphanenize gidin.

: Steam’de kütüphanenize gidin. Adım #2: Counter-Strike 2’ye sağ tıklayıp ‘Özellikler’e basın.

Counter-Strike 2’ye sağ tıklayıp ‘Özellikler’e basın. Adım #3 : Betalar sekmesine gidin.

: Betalar sekmesine gidin. Adım #4 : Beta Katılımı’nın yanındaki ‘Hiçbiri’ seçeneğine tıklayın

: Beta Katılımı’nın yanındaki ‘Hiçbiri’ seçeneğine tıklayın Adım #5: En aşağılarda yer alan csgo_legacy seçeneğini seçin.

Tüm bunların ardından bir nesli internet kafeye hapseden, e-sporcu terimini iyice yaygınlaştıran ve sayısız anıyı beraberinde getiren Counter-Strike: Global Offensive’i deneyimleyebilirsiniz.