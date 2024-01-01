Bir Devrin Sonu: CS:GO'nun Desteği Bugün Sona Eriyor (Peki Oyuna Ne Olacak?)

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Çevrim içi bilgisayar oyunu dediğimizde sektörün belki de en popüler oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive, yeni yılın ilk gününde aramızdan ayrılıyor.

O karanlık gün geldi çattı. Yılların efsanesi; turnuvaların, yayıncılığın ve oyunculuğun yapı taşlarından olan Counter-Strike: Global Offensive, bugün -yani 1 Ocak 2024- itibariyle aramızdan ayrılıyor. Bu bağlamda Valve’ın desteği oyundan çekilmiş olacak ve Counter-Strike 2 ile baş başa kalacağız.

Bu bilgi bir söylenti de değil. Zira Valve, önceki Counter-Strike versiyonu hakkında bilgilendirme yaptığı sayfasında CS:GO’nun 1 Ocak 2024 itibariyle desteğinin kesileceğini açıkça belirtiyor. Donanımı Counter-Strike 2 için yeterli olmayan oyuncular, bu versiyonu oynamaya devam edebilecekti. Peki şimdi ne olacak?

Oyunu yine de oynayabileceğiz.

CS:GO

Öncelikle oyunun resmî desteğinin kesilmesi, artık güncelleme veya yama almayacağı anlamına geliyor. Yani şu an deneyimlediğimiz CS:GO, buradan sonra bu şekilde bizimle kalacak. Fakat envanter, kasa açma, maç izleme ve oyun bulma gibi konularda resmî destek kesintisinden ötürü problemler yaşanabilir.

Peki CS:GO sürümünü nasıl oynayabiliriz?

CS:GO

  • Adım #1: Steam’de kütüphanenize gidin.
  • Adım #2: Counter-Strike 2’ye sağ tıklayıp ‘Özellikler’e basın.
  • Adım #3: Betalar sekmesine gidin.
  • Adım #4: Beta Katılımı’nın yanındaki ‘Hiçbiri’ seçeneğine tıklayın
  • Adım #5: En aşağılarda yer alan csgo_legacy seçeneğini seçin.

Tüm bunların ardından bir nesli internet kafeye hapseden, e-sporcu terimini iyice yaygınlaştıran ve sayısız anıyı beraberinde getiren Counter-Strike: Global Offensive’i deneyimleyebilirsiniz.

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Kaynak : https://help.steampowered.com/en/faqs/view/73EF-08A3-0935-6369#endsupport
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