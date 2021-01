CS:GO Oyuncusu 'GeT_RiGhT', Profesyonel Kariyerine Son Verdi

CS:GO'nun en iyi oyuncuları arasında gösterilen 'GeT_RiGhT', yaptığı açıklamada profesyonel arenaya veda ettiğini açıkladı. Oyuncu, hayatına tam zamanlı Twitch yayıncısı olarak devam edeceğini duyurdu.

Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen ve 2012 yılında çıkış yapan Counter Strike: Global Offensive, bugüne kadar bizlere pek çok e-spor efsanesi gösterdi. Bu efsane oyunculardan birisiyse Christopher 'GeT RiGhT' Alesund'du. Ancak Christopher Alesund, dün hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

En iyi Counter Strike: Global Offensive oyuncuları arasında gösterilen Christopher, profesyonel CS:GO kariyerine veda ettiğini açıkladı. Christopher, bundan sonraki hayatına Twitch'te tam zamanlı yayıncı olarak devam edeceğini belirtti. Fakat kendisi, "Bu sahnede büyüdüm ve bunun büyümesine yardımcı olmak için her şeyi yaparım" diyerek CS:GO'dan kolay kolay uzaklaşmayacağını da gösterdi.

Efsane oyuncunun kariyeri:

İsveçli Christopher 'GeT RiGhT' Alesund, profesyonel oyunculuk kariyerine Counter Strike ile başlamıştı. Arkadaşıyla turnuvalara atılan Christopher, daha sonra 2007 yılında o zamanlar Begrip Gaming'te oynayan Ninjas in Pyjamas (NiP) koçu THREAT tarafından keşfedilmişti. THREAT, kendisini Begrip Gaming'e davet etmişti ve kendisi bu fırsatı kaçırmamıştı.

GeT RiGhT, Begrip'e katıldıktan sonra aynı yıl içinde Fnatic ve Ninjas in Pyjamas'a karşı galibiyet görmüş, ESWC 2007'ye katılmaya hak kazanmıştı. Başarılı oyuncu, ilerleyen yıllarda SK Gaming, Fnatic ve Giants Gaming'te yer almış; uzun bir süre boyunca da Ninjas in Pyjamas'ta boy göstermişti.

Geçtiğimiz yıl Dignitas'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu Christopher, profesyonel CS:GO kariyerini burada sonlandırdı. Fakat kendisi, aynı takım bünyesinde tam zamanlı Twitch yayıncısı olmaya devam edecek. Kendisini sahnelerde göremeyecek olsak da muhtemelen bir süre daha CS:GO'da görmeye devam edeceğiz.