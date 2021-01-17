Star Wars Battlefront 2'nin Sunucuları Çöktü

Epic Games'in geçtiğimiz perşembe günü ücretsiz olarak verdiği Star Wars Battlefront 2, yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştı. Ancak bu yoğun ilgi, oyununun sunucularında aşırı yüklenmeye sebep oldu.

Verdiği ücretsiz oyunlarla dikkatleri çeken Epic Games Store, bu hafta perşembe günü ücretsiz olarak dağıttığı büyük oyunlara bir yenisini daha eklemiş ve 2017 yılında çıkan Star Wars Battlefront 2'yi kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuştu.

Ancak bir anda yoğun bir ilgiyle karşılaşan birçok oyun gibi Star Wars Battlefront 2 de yüksek sunucu trafiği sebebiyle çökmeler yaşadı. EA Games, EA Help (@EAHelp) isimli resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Star Wars Battlefront 2 çöktü

Oyun dünyasını yakından takip edenler hatırlayacaktır; Star Wars Battlefront 2, 2017 yılında ilk yayınlandığında oyundaki mikro ödeme sistemi sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Oyuna gelen yamalar ve güncellemelerle bu durum toparlanmıştı.

Screen Rant'ta yer alan habere göre Epic Games Store'un EA'in oyununu ücretsiz olarak vermesi sonrası Star Wars Battlefront 2'nin sunucuları hata mesajları vermeye başladı. Hatta bu hata mesajlarının bazılarında, oyuncunun oyunun çevrimiçi oynama modundan engellendiği bile belirtildi.

Ancak tabii ki durum tamamen sunuculara aşırı yüklenmeden kaynaklanıyor. EA Help hesabından yapılan açıklamada, bu sorun üstünde çalışıldığı ve yeni sunucuların ölçeklendirildiği ifade edildi. Belki de EA'in bu yoğunluğa hazırlıklı olması gerekiyordu çünkü Battlefront 2, ücretsiz olması sonrası sunucu sorunları yaşayan ilk oyun değil.

Epic Games, 2020 yılında Grand Theft Auto V'i de ücretsiz olarak sunmuş ve kısa bir süre sonra oyunun sunucuları çevrimdışı hale gelmişti. Oyunun ücretsiz olarak verilmesi sonrasında oyuncu sayısında %245'lik bir artış yaşanmıştı.