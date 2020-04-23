CS:GO ve Team Fortress 2’nin Kaynak Kodları Sızdırıldı

Valve’un büyük oyuncu kitlelerine sahip iki oyunu CS:GO ve Team Fortress 2’nin 2018 yılına ait olduğu belirlenen kaynak kodları sızdırıldı. Bu kodlar, bazı güvenlik sorunlarını beraberinde getirebilir.

Steam’in sahibi Valve’un büyük oyuncu kitlesine sahip oyunları Team Fortress 2 ve Counter-Strike: Global Offensive’in kaynak kodlarının sızdırıldığını açıkladı. Kamuoyuna açılmayan bu kaynak kodlarına ait dosyalar, yıllar öncesine ait gibi görünse de kullanıcıların bilgilerine erişmek ve özellikle yeni hile geliştirmek isteyen yazılımcıların elinde çok zararlı hale gelebilir.

Bazı fan sunucuları, bu sızıntıların oyuncuların güvenliğini tehlikeye atmaması için bir süre çevrimdışı kalacaklarını duyurdu. Şu ana kadar bu kaynak kodlarını kimlerin çözdüğü bulunamadı. 2017/2018 yıllarına ait kaynak kodları, aslında Valve News Network’ün sahibi Tyler McVicker tarafından 2018’de fark edilmiş ve Valve bu konuda bilgilendirilmiş.

Bazı söylentilere göre sızıntının kaynağı ise Tyler McVicker; ancak kendisi bu iddiaları reddediyor ve sahip olduğu tüm bilgileri Valve’a ileteceğini belirtiyor. Bir diğer iddiaya göre ise bu sızıntının kaynağı McVicker’ın eski ortağı. Kaynak kimden gelmiş olursa olsun, bu iki oyuna ait kaynak kodları bazı zararlı kişilerin eline geçmiş olabilir. Bu durum, CS:GO’da yıllardan beri bir türlü çözülememiş hile olaylarını da destekliyor.

Güvenlik açıkları oluşturabilir

Bu kaynak kodlarının ortaya çıkması yalnızca hile yapıcılar için bir avantaj sağlamıyor. Aynı zamanda oyun oynayan kişilerin kişisel bilgilerine erişim gibi daha önemli güvenlik açıklarına da neden olabiliyor. Bu sebeple resmi olmayan bazı sunucular, bu sorun tamamen ortadan kalkıncaya kapanma kararı aldı.

Bu durum, aslında Valve’un başına ilk kez gelmiyor. Daha öncesinde şirketin bir diğer oyunu Half-Life 2’nin daha çıkış yapmadan kaynak kodları sızdırılmıştı. Valve, henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, kaynak kodlarının nasıl bir tehlike yaratacağını daha net göreceğiz.