Çin'den Sipariş Edilen Aşıların Ne Zaman Geleceği Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada Çin'den sipariş edilen aşıların yılbaşından önce gelmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, senenin son kabine toplantısı sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı, koronavirüs aşı çalışmalarından AB'den çıkan İngiltere'yle yapılan ticaret anlaşmasına kadar birçok konuya değindi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen aşıların Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıklayan Erdoğan, Türkiye'deki aşı çalışmaları hakkında da konuştu.

Aşı çalışmaları ve yüz yüze eğitim

COVID-19 aşı çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, Çin'den sipariş edilen aşıların yılbaşından önce gelmesini beklediklerini dile getirirken Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklama yaptı. Erdoğan, 8 ayrı aşı çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca koronavirüs salgınının sebep olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi olan yüz yüze eğitim konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, "yüz yüze eğitim arasını 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi. Tabii ki toplantıda ele alınan konular yalnızca aşıyla da sınırlı kalmadı.

İngiltere ile serbest ticaret anlaşması ve uzaya gönderilecek haberleşme uydusu

Aşı haricinde uydular hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin uzaya gönderilecek ilk haberleşme uydusu için tarih verdi. Buna göre Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu, 2022 yılında uzaya gönderilecek. Erdoğan, buna ek olarak Türkiye'nin dijital altyapısının siber saldırılara karşı güvenli hale getirileceğini de ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarında değindiği bir diğer konu da Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıydı. Cumhurbaşkanı, İngiltere ile imzalanacak olan serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için iş dünyamızın da katkısıyla süreci takip ettik. İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalamaya karar verdik. Bu Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ticaret anlaşması."