Sağlık Bakanı: Koronavirüs Aşısı Zorunlu Olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte Covid-19 aşısının zorunlu olmayacağını dile getirdi. Koca, aşı olmak istemeyen insanlara aşının etkinliğini ve güvenilirliğini göstereceklerini, bu sayede Türkiye'deki herkesin aşı olmaya gönüllü olacağını belirtti.

Covid-19 aşısı, önümüzdeki dönemde riskli gruplardan başlanarak uygulanmaya başlanacak. Ancak aşıların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bazı vatandaşların kafasında aşının risklerine dair sorular oluşmaya başladı. Bu soruların arasında, Covid-19 aşısını yaptırmak zorunda olup olmayacakları bulunuyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte aşının zorunlu olmayacağını dile getirdi. Koca, aşı zorunlu olmasa da aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna etmek için çabalayacaklarını ve aşının gerekliliğini her seferinde dile getireceklerini belirtti.

“Vatandaşımızı zorlayıcı bir program olmayacak”

Fahrettin Koca, bu husus ile ilgili ilk açıklamasını, 25 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Covid-19 basın toplantısında dile getirmişti. Vatandaşa zorla aşı yapmayı uygun bulmadığını söyleyen Koca, ikna yönteminin çok daha yararlı olabileceğinin altını çizdi. Koca, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Vatandaşımızı yan etkileri az olan, güvenilir ve etkinliği fazla olan aşı noktasında ikna edebilirsek, ben herkesin bu aşıya yaptıracağına inanıyorum.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter üzerinden bu kararı vurgulama gereği duydu. Aşının zorunlu olmayacağını bir kez daha dile getiren Fahrettin Koca, yapmış olduğu açıklamada “Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.” ifadelerinde bulundu.