Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Acıyoruz' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizdeki ekonomik durum ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Erdoğan, daha iyi telefon ve araba alabilmek için yurt dışına başvuranlara acıyarak baktıklarını paylaştı.

Bugün Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilginç bir açıklamada bulundu. Sağlık alanına yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, sözlerine gençlerin durumundan bahsederek devam etti.

“Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur.” vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı, vatandaşların her birinin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıptayla bakmayacakları bir gelişmişlikteki Türkiye’yi inşa edene kadar durulmayacağını paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha iyi arabaya binmek ve telefon alabilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz":

“Son dönemde sosyal medyada gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını, gençlerimizin bilinçaltlarına buralara gidilmesi gerektiği fikrinin aşılamaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar, ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır.

Anadolu, asırlardır her istikametten gelen mazlum ve mağdurların insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de tek coğrafyadır. Bugün de dünyanın dört bir yanından gelenleri misafir ediyoruz. Bu topraklara yönelen herkes bize çok önemli bir mesaj veriyor. Yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Hala başka ülkelerin, toplumların güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil, sosyal yapımızı çökertmektir.

Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Böyle hevesle yola çıkanların sığınacakları bir aile, sosyal bünye bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.”

Açıklama, sosyal medyada gündem oldu: