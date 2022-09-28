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  • Türkiye'de Arabeske Olan İlgi 3 Yılda 4 Kat Arttı!

Türkiye'de Arabeske Olan İlgi 3 Yılda 4 Kat Arttı! Üstelik Dinleyenler Gençler...

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Spotify verilerine göre Türkiye'de arabesk dinleme sayısı, son 3 yılda 4 kat arttı. Arabesk dinleyen kitle, genç kişilerdi.

En popüler müzik platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcılara ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı. Platform tarafından paylaşılan veriler, ülkemizde arabesk türünde dinlenmelerin 3 yılda 4 kat arttığını gösterdi…

2019 yılı Ocak – Ağustos ve bu yılın Ocak – Ağustos dönemi arasında yapılan karşılaştırmada arabesk dinlemesinde %287’lik artış gözlemlendi. En çok arabesk dinleyen yaş grubu fazlasıyla şaşırtıcıydı. Bu yıl en fazla arabesk dinleyen yaş grubu, %46 ile 18-24 yaş grubu, yani Z kuşağı oldu.

Koşarken bile arabesk dinleniyor, dünyada bir numarayız!

arabesk

Spotify verileri, kullanıcıların koşu temalı çalma listelerinin içinde dahi en az 1 adet arabesk şarkının yer aldığını gösterdi. Bununla birlikte arabesk türü, %84 ile en fazla ülkemizde dinleniyor. Türkiye’den sonra en fazla arabesk dinleyen ülkeler ise Almanya, Hollanda ve Fransa oldu.

Peki kimi dinliyoruz?

Tüm zamanların en çok dinlenen arabest sanatçısı, Spotify verilerine göre Müslüm Gürses oldu. Tüm zamanların en çok dinlenen arabesk şarkısı ise ‘Nilüfer' idi. Arabesk türünde en fazla dinlenen sanatçılar ve şarkılar şu şekildeydi:

2022’de en çok dinlenen 10 arabest sanatçısı:

  1. Müslüm Gürses
  2. Ebru Gündeş
  3. Funda Arar
  4. Bergen
  5. Yıldız Tilbe
  6. İbrahim Tatlıses
  7. Ebru Yaşar
  8. Hakan Altun
  9. Cengiz Kurtoğlu
  10. Azer Bülbül

2022’de en çok dinlenen 10 arabest şarkısı:

  1. Al Sevgilim – Funda Arar, Semicenk
  2. İçime Ata Ata – Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş
  3. Sen Affetsen – Bergen
  4. Cennet – Ebru Gündeş
  5. Seni Yazdım – Müslüm Gürses
  6. Yediverenim – Funda Arar
  7. Nilüfer – Müslüm Gürses
  8. Sabah Olmadan – Güllü
  9. İnsan Dertli Olunca – Bergen
  10. Benim İçin Üzülme – Bergen
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Kaynak : https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/arabesk-yukselise-gecti/
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