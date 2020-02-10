Cumhurbaşkanı : Sosyal Medya Başıboş Bir Çöplüğe Dönüştü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber zorbalıkların arttığını ve sosyal medyanın ‘başıboş bir çöplüğe’ dönüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Türkiye’nin siber saldırılara maruz kalan ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, “Siber saldırılar artık devletler düzeyine kadar çıktı. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

“Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi siber güvenlikte bir marka haline dönüştüreceklerini söyledi. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini belirten Erdoğan, “Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullanmaktır” şeklinde konuştu.

Erdoğan: Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz

Teknoloji bağımlılığı konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız” dedi.

Son dönemde siber zorbalıkların arttığını söyleyen Erdoğan, “Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüş durumda. Buna izin vermeyeceğiz. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız” değerlendirmesini yaptı.