Trend Micro, her ay küresel siber saldırı raporu yayınlıyor. Son yayınlanan raporda, tüm dünyada tehdit oluşturan yazılım türleri ve en fazla siber saldırıya maruz kalan ülkeler de listelendi. Buna göre POS saldırılarına en fazla maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye.

İnternetin artık hayatın en önemli teknolojilerinden olduğu günümüzde siber saldırılar da hayatımızın önemli parçalarından biri haline geldi. İnternet güvenliği alanında çalışan Trend Micro firması, her ay düzenli olarak internet güvenliği alanında raporlar yayınlıyor.

Trend Micro tarafından yayınlanan raporda Türkiye’deki POS cihazlarının güvenliği, özellikle dikkat çeken noktalardan biri oldu. Açıklanan raporda, 2019 yılının son aylarında diğer aylara göre POS cihazlarının daha fazla saldırı altında kaldığı belirtildi.

Özellikle yılbaşı gibi indirim dönemlerinde POS cihazları her zaman olduğundan daha fazla siber saldırının hedefi oluyor. Trend Micro’nun raporuna göre Türkiye’deki pos cihazları, 2019’un ekim ayında dünyada en fazla saldırıya uğrayan POS cihazları oldu.

Türkiye’deki POS cihazları, en fazla saldırı altında kalan cihazlar oldu

Trend Micro Smart Protection Network tarafından açıklanan rapora göre ekim ayında tüm dünyada yüzde 33.3’le en fazla saldırıya maruz kalan Türkiye, kasım ayında da yüzde 23.9 ile Meksika’nın ardından ikinci oldu.

Türkiye ile beraber Meksika, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya da POS cihazlarına saldırı listesinde üst sıralarda yer aldılar. Meksika, Türkiye ile beraber listenin en üst sıralarında yer alan ülkelerden oldu.

POS cihazlarına saldırı düzenleyen hackerlar, POS cihazlarında bulunan kullanıcı adı, şifre, sunucu adı, şifreleme algoritması gibi değerli verilere ulaşmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz aylarda sayısı artan saldırılarla beraber, artan saldırı yazılımları da dikkat çekiyor.

Siber saldırılar, alışverişlerin yoğun olduğu dönemlerde artıyor

POS cihazlarına yönelen saldırılarla ilgili olarak Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Müdürü Mehmet Gülyurt da açıklamalarda bulundu. Gülyurt, son yıllarda POS cihazlarına yönelik saldırıların arttığını, özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde saldırıların yüksek sayılara ulaştığını belirtti.

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Teknik Müdürü Gülyurt, POS cihazlarının korunması için güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini söylüyor. Gülyurt, Trend Micro’nun raporuna göre POS cihazlarına saldırı için en fazla PLOUTOS isimli yazılımın kullanıldığını da sözlerine ekledi. PLOUTOS’un yanında TINYPOS ve LOCKPOS yer alırken; DEXTR isimli yeni bir siber saldırı yazılımı da POS cihazlarını hedef alan saldırılarda kullanılıyor.