ATO Congresium'da gerçekleştirilen Verimlilik Teknoloji Fuarı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay, Türkiye'nin teknoloji alanında farklı bölümlerde ilerlemeler gösterdiğini ve konu uçan araçlara geldiğinde, Türkiye'nin Dünya liderliğine oynayacağını belirtti.

ATO Congressium’da düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; yapay zekâ, otonom araçlar ve robotik sistemlerin önemine değindiği konuşmasında oldukça iddialı diyebileceğimiz ifadelere yer verdi.

Oktay, yapmış olduğu konuşmada teknolojiyle birlikte gelişmenin getirilerine ve belirli alanlardaki gelişmeleri yakalayabilmede, teknolojide geri kalmamanın kritik rolünün önemine de değindi. İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz”

Oldukça iddialı olduğunu söyleyebileceğimiz bu söz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı konuşmadan. Oktay, yaptığı açıklamalarda elektrikli araçların sadece araçtan ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz”

Uçan araçların dışında Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan 239 adet Ar-Ge merkezi ve 79 Teknopark’tan da bahsetti. Bunların devamında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

“Bunun katbekat fazlasını kurmak için yine çalışıyoruz, çalışacağız. 60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayii projesi yönetiyoruz. Bu sayıyı da yine proje hacmini de yükseklere taşıyacağız. Dünyayı izleyen değil dünyanın izlediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız demiyorum kuruyoruz. 805 gruba ait kamu hizmetini e-Devlet üzerinden vatandaşımıza sunduk. Bu sayıyı da yerel yönetimler ve özel sektörü de dahil ederek daha da artıracak, büyük verinin analizi ile karar alma süreçlerine katkı sağlayacağız”

Teknolojik gelişmelerin, bu alanlar dışında tıp alanında da yakından takip edileceğini belirten Oktay, bu konuda da şöyle konuştu:

“Savunma Sanayiinde elde ettiğimiz gelişmeyi ve başarıyı burada ekosistemi de ayağa kaldırarak, yalnızca aşıda değil ilaç sektöründe ve tıbbi cihazlarda da aynı başarıyı yakalayacağımıza hep birlikte şahit olacağız”

Oktay'ın bu iddialı sözleri, gerçeğe dönüşmeleri halinde Türkiye için yerel ve küresel anlamda oldukça olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir.