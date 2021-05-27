Milli Savunma Bakanlığı, Yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın ilk atış testinde hedefini tam isabetle vurduğunu açıkladı. ULAQ'ın testleri, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 25 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı kapsamında maviliklere açılan yerli Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ'ın ilk atışını yaptığını ve hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.

400 kilometre seyir menziline sahip olan yerli ULAQ; saatte 65 kilometre maksimum hız, gündüz/gece görüş, milli kriptolu haberleşme altyapısı ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen bir gövdeye sahip. Çok amaçlı bir deniz aracı olan ULAQ; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlarda kullanılabilecek.

Yalnızca ULAQ değil, üzerindeki silahlar da yerli teknolojiler kullanıyor. Yerli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN’ın 4’lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2’li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri olmak üzere toplam 6 güçlü silaha sahip olan ULAQ, söz konusu silahları yine ROKETSAN’ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla kullanıyor.

ULAQ için paylaşılan video