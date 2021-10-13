Gazeteci Ayşe Arman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’in 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesinin yayınlanacağını açıkladı. Projede Atatürk’ü canlandıracak oyuncu da açıklandı.

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet yönetiminin kabul edilmesinden bu yana tam 98 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutlamasınaysa yalnızca 2 yıl kaldı. 29 Ekim 2023’te 100. yaşına girecek olan Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır.

100. yıl için hazırlanan özel projelerden biriyse bugün, Gazeteci Ayşe Arman tarafından Instagram hesabından duyuruldu. Ayşe Arman, yaptığı paylaşımda 29 Ekim 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılında bir Mustafa Kemal Atatürk projesinin yayınlanacağını duyurdu. Erman, projenin senaryosunun 2 yıldır gizlilik içinde sürdüğünü ve büyük bir proje olduğunu belirtti. Ardından film hakkında kilit detayları paylaştı.

Atatürk’ü canlandıracak isim açıklandı:

100. yılda yayınlanacak Mustafa Kemal Atatürk projesinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturacağı açıklandı. Yapımda başrolü, yani Atatürk’ü canlandıracak oyuncuysa Aras Bulut İynemli olacak. Proje, Lanistar Medya bünyesinden çıkacak. Proje hakkında şimdilik bu bilgiler dışında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Atatürk’ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli, bugüne kadar oldukça başarılı projelerde rol aldı. Kendisi, bugüne kadar Türkiye’de çokça sevilen Çukur, 7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl ve İçerde yapımlarında karşımıza çıktı. Oyunculuğuyla adını tüm Türkiye tarafından duyulmasını sağladı. Hayranları, şimdiden Atatürk’ü canlandırmak üzere seçilen başarılı oyuncuyu projede görmek için sabırsızlanmaya başladı.