İstanbul'da bir basın etkinliği gerçekleştiren Cupra, kısa süre sonra satışa sunacağı Born ve Tavascan modellerinin Türkiye lansmanını yaptı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye, Cupra'nın en büyük 6. pazarı haline gelmiş durumda.

Kısa süre önceye kadar Seat'ın alt markası olarak bildiğimiz, şimdilerdeyse Avrupa'nın en hızlı büyüyen ve popülerleşen otomobil markası haline gelen Cupra, İstanbul'da önemli bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Cupra CEO’su Wayne Griffiths'in de katıldığı etkinlikte önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Cupra Born ve Tavascan modellerinin Türkiye tanıtımı gerçekleşti.

Cupra'nın ülkemizde satışa sunacağı yeni modellerin sunumu, şirketin COO’su Sven Schuwirth tarafından yapıldı. Her ikisi de elektrikli olan modellerden Tavascan, Türkiye'de iki farklı motor seçeneği ile, Born ise tek bir motor seçeneği ile gelecek. Lafı daha fazla uzatmadan Schuwirth'in açıklamalarına göz atalım:

340 beygirlik canavar: Cupra Tavascan VZ

Sven Schuwirth'in açıklamalarına göre Tavascan Endurance, 286 beygir gücünde tek bir elektrikli motora sahip olacak. Tavascan VZ ise arkada 210 kW, önde 80 kW'lık çift motorlu bir dört çeker olacak ve 340 beygirlik güç sunacak. VZ, 0-100 KM/s hızlanmasını 5,6 saniyede gerçekleştirecek ve azami 550 kilometre menzil sunacak. Tavascan VZ, sadece yarım saat içinde yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebiliyor.

Daha kompakt bir otomobil isteyenlere: Cupra Born

540 kilometre ile benzer bir azami menzile sahip olan Cupra Born ise hem şehir içi günlük kullanım hem de şehirler arası kullanım için uygun bir model olarak lanse ediliyor. İlk etapta aracın yalnızca 170 kW motor gücündeki e-Boost versiyonu Türkiye'ye gelecek. Bu versiyon, 0-100 KM/s hızlanmasını 6,6 saniyede tamamlıyor. İlerleyen dönemde 150 kW motor gücüne sahip diğer versiyon da Türkiye'ye gelecek.

6 yılda 500.000'den fazla Cupra satıldı:

Cupra CEO’su Wayne Griffiths'in etkinlik sırasında yaptığı açıklamadan önemli notlar şu şekilde:

Premium veya prestijli bir marka değil, mirasa ve geleneğe dayalı bir marka değil, bunun yerine yeni nesil otomobil severler için yeni bir marka yarattık. 2018’deki lansmanından bu yana CUPRA tüm beklentileri aştı ve yakın otomotiv tarihinde yeni bir markanın en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Yaklaşık 6 yıl içinde 500 binden fazla araç sattık ve CUPRA Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri haline geldi. Avrupa’daki pazar payımız 1,24’ten 1,59’a yükseldi. Türkiye’de 10 bin adetlik teslimat gerçekleştirdik ve yüzde 1’lik pazar payına ulaştık.

CUPRA Ateca, markanın ilk modeliydi. Onu Leon’ların kralı CUPRA Leon takip etti. CUPRA Formentor, ilk yüzde 100 CUPRA DNA modelimiz. Lansmanından bu yana dünyada toplam 276 bin adetten fazla araç teslim edildi. Bugün tanışacağınız ilk yüzde 100 elektrikli otomobilimiz CUPRA Born elektrifikasyon ve performansın mükemmel bir uyum içinde olduğunu ve elektrikli otomobillerin işlevsel ve sıkıcı olmak yerine eğlenceli ve seksi olabileceğini gösteren bir model. Yeni bir çağ için üç yeni kahramanın lansmanıyla bunu kanıtlamaya devam edeceğiz. CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar ve CUPRA Raval.

Türkiye, Cupra'nın 6. büyük pazarı

Cupra Uluslararası Satış Direktörü Erdem Kızıldere ise şu şekilde konuştu:

Türkiye’nin potansiyeli konusundaki ısrarımda haklı olduğumu görmekten mutluyum. Beklentileri aşan performansımızla bu güvene karşılık verdiğimize eminim. Türkiye, CUPRA’nın marka gelişimine önemli katkı sağlıyor. Türkiye, geçen yılki sonuçlara göre CUPRA’nın küresel anlamda 6. büyük pazarı oldu. Yani Doğuş Otomotiv, CUPRA’nın en fazla satış yapılan 5 Avrupa pazarından sonra en büyük distribütörü konumunda. Türkiye, CUPRA Stratejisinin başarıyla uygulanması noktasında referans pazarlardan biri oldu ve CUPRA’yi en hızlı büyüyen markalardan biri haline getirdi.

Halen Türkiye genelinde 24 CUPRA Garajımızda markamız deneyimlenebiliyor. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 30’a çıkarmayı planlıyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin “En Hızlı Büyüyen Markası Ödülü”nü aldıktan sonra, bu başarının ardından hedefimiz kısa vadede 10 bin adet satış yapmaktı. Bugün, satışlarımızı 2022 yılına göre üç katına çıkararak bu dönüm noktasına ulaştığımızı görmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2024’e bu olumlu sonuçlarla başlamak ve Türkiye’deki ürün yelpazemizi genişletiyor olmak motivasyonumuzu daha da artıyor.