Cupra Terramar resmen Türkiye'de. 1.5 eTSI motor, köpekbalığı burnu tasarımı ve dijital gösterge paneli gibi özelliklere sahip.

Cupra'nın yeni SUV modeli Terramar, Türkiye'de satışa sunuldu. İlk etapta Supreme ve VZ-Line donanım seçenekleriyle tanıtılan araç, ülkemizde 1.5 litrelik eTSI motor ile satışa çıkacak.

Cupra Terramar, Volkswagen Grubu'na ait MQB Evo platformunda üretilmiş olup, 4.52 metre uzunluğa, 1.58 metre yüksekliğe ve 1.86 metre genişliğe sahip. Bu boyutlarıyla oldukça heybetli bir SUV olan Terramar, aerodinamik yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Cupra'nın Terramar'ın özellikleri

Özellikle ön kısmında yer alan köpekbalığı burnu şeklindeki tasarım, araçta agresif bir görünüm sağlıyor. İç mekanda ise 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 12,9 inç bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sistem Touch Slider çubuğu ve geliştirilmiş HMI (insan-makine arayüzü) ile desteklenmiş durumda.

2025 yılı itibarıyla Cupra Terramar ürün gamına, 2.0 TSI benzinli ve 1.5 eHybrid motor seçenekleri de eklenecek. Bagaj kapasitesi ise standart versiyon için 540/630 litre, PHEV versiyon için ise 400/490 litre olarak belirtilmiş. Yenilenen Matrix LED far tasarımı ve Infinite LED formundaki arka stoplar, aracın modern tasarımı ile bütünleşiyor. Supreme modelinin fiyatı ise 2.650.000 TL, VZ-Line modelinin fiyatı ise 2.955.000 TL olarak belirlendi. 2025'in ilerleyen günlerinde 2.0 TSI benzinli ve 1.5 eHybrid versiyonlar satışta olacak.