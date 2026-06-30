SpaceX’in satın aldığı yapay zekâ kodlama aracı Cursor, mobil uygulamasını resmen duyurdu.

Elon Musk yönetimindeki uzay devi SpaceX, geçtiğimiz haftalarda yapay zekâ kodlama aracı Cursor’ı, 60 milyar dolarlık devasa bir ücrete resmen satın almıştı. Bu hamleyle Cursor’ın SpaceX’in devasa yapay zekâ firmalarıyla yarışmasına yardımcı olması hedefleniyordu.

Şimdi ise Elon Musk yönetimine geçen Cursor’dan ilk hamleler gelmeye başladı. Firma, yaptığı resmî bir açıklamayla “Cursor Mobile” isimli mobil uygulamasını duyurdu.

Sadece iOS’e geldi

Cursor Mobile, firmanın kodlama ajanlarına doğrudan telefonları üzerinden ulaşmayı sağlayan bir mobil uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS için çıkış yaptığını belirtelim. Maalesef şu anda Android tarafı için sunulan bir mobil uygulaması yok.

Uygulama ile kullanıcılar yeni kodlama ajanları oluşturabilecek veya masaüstünden başlatılan ajanlarla etkileşime geçebilecekler. Uygulama yoluyla kullanıcılar, bulut teknolojileri sayesinde herhangi bir yerden kodlama yapıp istediklerini inşa edebilecekler. Buna ek olarak bilgisayarlarındaki ajanları direkt olarak uygulamadan kontrol etme imkânı yakalayacaklar.