Facebook'ta Bir Dönem Karşımıza Çıkan 15 Arabesk Rap Şarkısı

Özellikle 2007-2012 yılları arasında çok popülerleşen ve 90'larda doğan neslin ergenlik dönemiyle birlikte popülerleşen arabesk rap müzik türünü hatırlıyor musunuz? Hadi gelin bu müzik türüne yakından bakalım.

Daha önce hiç "Nerede o eski zamanlar?" dediğiniz oldu mu? Sobaya atılan odunun çıkardığı çıtırtı eşliğinde battaniyenin altına girerek ısınmak veya sokaklarda özgürce oyunlar oynadığımız zamanları kaçınız özledi? Bize o eski zamanları arattıran pek çok detay var. Bugün bunlar arasında günümüzde neredeyse çoğumuzun unutup reddetmek istediği bir müzik türünü hatırlatacağız.

Her dönemin kendi içerisinde yarattığı trendler vardır, müzik de bu trene dahildir. Bir dönem insanlar arabesk dinlediler, 90'larda pop kültürü ön plana çıktı ve herkesin hafızasına kazınan başarılı şarkılar çıktı. Bu dönemlerde pek çok müzik türü ara ara ön plana çıkıp sırasını başka bir türe saldı. İşte bu süreçte ortaya çıkan ve özellikle 1990 ila 1997 yılları arasında doğan bir neslin ortaokul-lise yıllarında yoğun bir şekilde dinlediği bir müzik türü var.

90'lı yıllarda doğan çocukların hayatına bir şekilde giren müzik türü: Arabesk rap

Günümüzde "Ne ergenlik yaşadık be!" diyeceğimiz, rap müzik türünün arabesk ile birleşmesinden oluşan "arabesk rap" türünden bahsediyoruz. Genelde amatör imkanlarla çekilen ve arabesk müzik ritimlerinin üzerine yazılmış sözlerle karşımıza çıkan bu tür, bir nesle olmayan aşkın ızdırabını çektirmişti.

Bugün sizleri biraz eskilere götüreceğiz. Şu anda biraz cringe gelse de zamanında pek çok kişinin severek dinlediği popüler arabesk rap müziklerini derledik. Şarkıyla anlamsız fotoğraf galerileri, kanayan güller, bilgisayar kulaklığının mikrofonundan sevgiliyle söylenen şarkılar… Hadi gelin arabesk rap deyince aklımıza gelen şarkılardan bazılarına bakalım.

Acıklı klibiyle Facebook'taki arabesk rap sayfalarının vazgeçilmez paylaşımı: Sevdiğim Kız Başkasının mı Olacak?

Kotalı internetin olduğu zamanlarda kotadan yemesin diye indirilerek dinlenen şarkılardan: Hatalar Yaptım Kötü Biriyim

"Bilgisayar kulaklığının mikrofonu" demenin yeterli olduğu efsane parça: Esmer k. Ft. Miss Tiky - İçimden Akan Yaşlar

Auto tune'un ardına saklanıp şarkı yapılamayan zamanlar: Yan Yüreğim Sevemem ki Bir Daha

MSN'nin en popüler uygulamalardan biri olduğu dönemlerden: Ona Söyleyin Artık Dönsün Bana

Diğer şarkıların aksine televizyon kanallarında çıkan bir dönemin çok dinlenen şarkısı: Musa ft. Gülşah - Çek Git Bebeğim

Arkadaki flüt sesi ve hareketli ritmiyle bu şarkıyı bilenler gerçekten derine inmiş kişilerdir: Dj Ates CGS Ft. Familia ToKaT - BeBek Gözlum

50 kuruş vererek 1 saatlik açtırdığımız internet kafelerde kulaklığı takıp son ses müzik dinlediğimiz günlere geri dönelim: Dj Akman - Bir Fidan Gibi

Arabesk rap tarzının bağırışla harmanlanan versiyonu: Arsız Bela - Yüzüğü Takmış Evleniyor

İnternet kafede oyuna girmeden hemen önce Winamp oynatıcıya gönderdiğimiz bir şarkı: Dj Akman Ft. Son Nefes - Seninle İlk Defa

Arabesk rap denildiğinde akla ilk gelen şarkılardan: Seda Tripkolic - Gözlerinin Yeşilini Özledim

Madem Tripkolic'ten başladık, "Gözleri Var Ya" şarkısını da atlamamak lazım: Seda Tripkolic - Gözleri Var Ya

Tripkolic'in, arabesk rap dünyasına çok şeyler kattığını söyleyebiliriz: Seda Tripkolic - Sonu Gelmez

Hafızalardan çıkmayan şarkılardan: Hayki - Kim Sevdi Seni Benim Kadar

Okul sıralarında "suss" şarkısı ile ilgili yapılan konuşmaları hatırlar gibiyim: Fundy & By Casanova - Bu Şehir Sana Hasret