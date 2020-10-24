Cyberbunker Dark Web Sunucusu İçin Mahkeme Başlıyor

Dark Web kullanıcıları için bir hub vazifesi gören ve çok sayıda suçla ilişkilendirilen Cyberbunker için dava süreci başlıyor. Sanıklar hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İnternetin bildiğimiz yüzüne karşılık bir de buz dağının görünmeyen tarafı olan dark web ve deep web var. Bu bölgede bulunan yapıları durdurmak ve yeni oluşumlara engel olabilmek için pek çok güvenlik organizasyonu çalışmalarına devam ediyor.

Haliyle bu karanlık ortamda alışılmadık sistemler ve yapılar bulunuyor. Bunlardan biri de Cyberbunker adı verilen ve pek çok illegal işlemin gerçekleşmesine de ortam sağlayan oluşumdu. Oluşumla ilgili olarak 8 kişi hakim karşısına çıkacak.

En az 250 bin suç

Siber uzmanlardan oluşan bir çete, eski bir Alman askeri sığınağını kendilerine üs haline getirmiş ve yapıya da Cyberbunker (Siber sığınak) adını vermişti. Bu yapının Avrupa’nın Dark Web için en büyük hublardan biri olduğu ifade edilmişti. Organizasyonun en az 250 bin saldırı ve suça zemin hazırladığı da iddianameye girmişti. Bu suçlar arasında uyuşturucu ticareti ve evrakta sahtecilik gibi suçlar da yer alıyordu.

Cyberbunker’ın bir parçası oldukları iddia edilen 4 Hollandalı, 3 Alman ve 1 Bulgar, hakim karşısına çıkacak. Bu sekiz zanlı, suçluların rahatça hareket edebildikleri bir dijital güvenli bölge oluşturmakla suçlanıyor.

İddianameye göre platform, milyonlarca aktif kullanıcısı olan çeşitli uyuşturucu sitelerine, kimlik belgesi ve evrak sahteciliği yapanlara, kalpazanlara ve bot saldırılarına da altyapı oluşturuyordu. Alman telekomünikasyon firması Deutsche Telekom’a yapılan saldırı da bu grupla ilişkilendirilmişti.

İnceleme yıllar sürdü

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Sığınak ile ilgili araştırmanın yıllar sürdüğü, pek çok telefon izlemesi ve gözlem gerektiği ifade edildi. Cyberbunker’ın çökertilmesi için 2019 yılının Eylül ayında yapılan baskına 650 polis memuru katılmıştı.

Cyberbunker bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilen bazı Phishing saldırılarıyla da ilişkilendirilmişti. Ayrıca merkeze bağlı olan ancak şu anda bir işlevi bulunmayan binlerce de bot olduğu ifade edildi. Zanlılar, suçlu bulunmaları halinde 15 yıl hapisle yargılanacak.