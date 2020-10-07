Gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave, .onion uzantılı dark web sitelerine doğrudan erişim özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcılar, Tor ağı üzerinden dark webde yer alan sitelere erişmek için Brave kullanabilecekler. Kullanıcı gizliliği, dark webde de korunmaya sağlanacak.

Kullanıcı gizliliğine odaklanan bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkan Brave, kullanıcıların dikkatini çekmesi olası olan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Brave'in yeni özelliği sayesinde kullanıcılar, dark web olarak da bilinen ".onion" uzantılı internet sitelerine rahatlıkla erişebilecekler. Üstelik kullanıcılar dark webdeyken de gizliliklerini korumaya devam edecekler.

Brave'in yeni hizmeti, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmek için hayata geçirildi. Çünkü internet sansürünün yoğun olduğu Çin ya da Hindistan gibi bölgelerdeki tüketicilerin de bu özellikle birlikte Brave kullanacakları düşünülüyor. Bu beklentinin ne kadarının karşılanabileceğini zaman gösterecek ancak kullanıcıların, dark webe girmek için Tor Browser yerine Brave kullanabilecek olmalarının pek çok kullanıcı için tercih nedeni olacağı aşikar.

Aslına bakacak olursak Brave ile Tor, 2018 yılından beri dirsek teması halinde. Brave yöneticileri, o yıllarda yaptıkları çalışmalarla bir entegrasyon duyurmuşlardı. Bu entegrasyon, Tor ağına bağlanan kullanıcıları sadece cihazda değil, ağ üzerinde de koruyordu. Ayrıca Brave, aynı dönemlerde Tor ağına giriş isteğinde bulunan kullanıcının kimlik verilerinin de korunmasını sağladı. Yıllar içerisinde yapılan çalışmalar da en son noktada bu son özelliğin kullanıma sunulmasını sağlamış oldu.

Brave, her ne kadar kullanıcı güvenliği ve gizliliğine odaklanıyor olsa da Tor ağının hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli hale gelemeyeceğini unutmamak gerekiyor. Üstelik dark web üzerinden erişebileceğiniz internet sitelerinde de genellikle yasa dışı şeylerle karşılaşacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden şayet Brave üzerinden Tor ağına bağlanmaya karar verdiyseniz, atacağınız her adıma dikkat edin.