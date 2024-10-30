Tesla'nın geleceğin robotaksisi olarak konumlandırdığı Cybercab otomobilinden yeni tanıtım videosu geldi.

Tesla'nın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan tamamen otonom Robotaksi konsepti Cybercab için bugün resmî tanıtım videosu yayınlandı.

Tesla'nın bu yeni fütüristik aracı, direksiyon ve pedal gibi geleneksel kontrol sistemlerinden arınmış, tamamen otonom bir yapıya sahip. Tanıtım, "We, Robot" sloganına sahip ve yayınlanan videoda Cybercab'in minimal kontrol arayüzü dikkat çekiyor.

Daha önce gördüklerimizin yanı sıra tanıtım videosundaki görüntülerde gördüğümüz kadarıyla aracın içinde yalnızca büyük bir dokunmatik ekran bulunuyor ve bunun dışında herhangi bir kontrol düzeneği yok.

Cybercab yeni tanıtım videosu

Cybercab’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise kablosuz şarj sistemine sahip olması. Şirket kablosuz şarj sisteminde %90'a varan verimlilik sunuyor ve bunun için geçmişte yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlamış durumda.

Önceden sadece şirketler için üretileceği düşünülen Cybercab, Tesla’nın son açıklamasına göre bireysel tüketicilere de sunulacak. 30 bin dolardan daha düşük bir fiyatla pazara girmesi beklenen aracın otonom araç pazarında ciddi bir etki yaratması bekleniyor.

Eğer her şey planlara göre giderse Tesla yeni Cybercab'ı 2026 veya 2027 yılı itibarıyla üretim sürecine sokacak ve bu yılları takip eden yıllarda Cybercab'ı yollarda görebileceğiz.

Peki siz Cybercab'in başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.