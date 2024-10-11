Tesla'nın merakla beklenen robotaksi modeli resmen tanıtıldı. "Cybercab" olarak isimlendirilen otomobil, direksiyon ve pedal içermiyor. İşte Tesla Cybercab'a dair her şey...

Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun zamandır beklenen robotaksi modelini nihayet tanıttı. Ancak bu tanıtım, en azından bizler için hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Tesla, lansman sırasında yeterince detay vermedi.

Tesla'nın açıklamasına göre şirketin robotaksisi, "Cybercab" olarak isimlendirilecek. Bu otomobil, önden baktığınız zaman Cybertruck'ı andıracak. Öte yandan; kelebek kapılara sahip olacak. Otomobilin arka kısmı ise bir fastback olarak karşımıza çıktı. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan arka kısım, boydan boya kaplayan LED aydınlatma barı ile donatıldı.

Karşınızda Tesla Cybercab

Tesla'nın otonom yapıya sahip robotaksi modeli, iç tasarımda da oldukça sade bir yapıya sahip. Aracın içinde sadece iki koltuk, bilgi-eğlence için dev bir ekran bulunacak. Direksiyon ve pedallar ise otonom sürüşten kaynaklı olarak yer almayacak.

Bu arada; Tesla Cybercab'ın kaput altında nasıl bir motora ev sahipliği yaptığını bilmiyoruz. Tesla adına konuşan milyarder iş insanı Elon Musk, otomobilin menziline ilişkin de bir şey söylemedi. Ama şunu biliyoruz; Tesla Cybercab, diğer elektrikli otomobiller gibi fişle şarj edilmeyecek. Bunun yerine kablosuz veya endüktif şarj desteği sunulacak.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Tesla Cybercab, gelecek yıllarda bireysel tüketiciler tarafından da satın alınabilecek. CEO'nun açıklamasına göre bu otomobilin fiyatı, 30 bin dolar civarlarında olacak.