Bir Dönem Ortalığı Kasıp Kavuran Cyberpunk 2077'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

2020 yılındaki çıkışına kadar oyun sektörünü âdeta kasıp kavuran Cyberpunk 2077'ye dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CD Projekt RED'in geliştirdiği, çıkışıyla oyun dünyasını sarsan ve geçirdiği "2.0" dönüşümüyle büyük bir başarı hikâyesine evrilen Cyberpunk 2077, sadece bir oyun değil, aynı zamanda distopik bir yaşam simülasyonu sunuyor.

İster bir paralı asker olarak sokaklarda ün kovalayın, ister sibernetik geliştirmelerle insanlığın sınırlarını zorlayın, bu evren sizi içine çekmek için tasarlandı. Biz de bu içeriğimizde oyunu bilmeyen okurlarımız için Cyberpunk 2077'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Cyberpunk 2077 konusu

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, 2077 yılında Amerika'nın kurgusal Night City şehrinde geçmektedir. Şirketlerin yönettiği, teknolojinin en üst seviyede olduğu ancak insan hayatının ucuzlaştığı bu distopik dünyada, "V" takma adını kullanan bir paralı askeri canlandırıyorsunuz.

Hikâye, V'nin ters giden büyük bir soygun sonucunda, ölümsüzlüğün anahtarı olduğu iddia edilen deneysel bir biyoçipi (Relic) kendi beynine takmak zorunda kalmasıyla başlar ancak bu çip, 50 yıl önce ölmüş olan efsanevi terörist Johnny Silverhand'in (Keanu Reeves tarafından canlandırılıyor) dijital ruhunu taşımaktadır. V, bir yandan Silverhand'in zihnini ele geçirmesiyle savaşırken, bir yandan da hayatta kalmak için Night City'nin acımasız yeraltı dünyasında ve şirket entrikaları arasında bir çözüm yolu arar.

Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun?

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, birinci şahıs bakış açısına (FPS) sahip bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunun öne çıkan birçok noktası mevcut fakat oynanışta sıklıkla karşılaşacağınız unsurlar şu şekilde:

Açık Dünya: Night City, dikey mimarisi ve canlı ekosistemiyle keşfedilmeyi bekleyen devasa bir şehirdir. Seçimlerin Önemi: Diyaloglarda ve görevlerde yaptığınız seçimler, hikâyenin gidişatını ve oyunun sonunu (birden fazla final mevcuttur) değiştirir. Oynanış Çeşitliliği: Oyuncular karakterlerini; "Solo" (kaba kuvvet/silahlı çatışma), "Netrunner" (hackleme/gizlilik) veya "Techie" (mühendislik/teknoloji) gibi farklı sınıflara odaklanarak geliştirebilirler. Siber Donanımlar: Vücudunuza taktırdığınız implantlar sayesinde çift zıplama, görünmezlik, kollardan çıkan bıçaklar (Mantis Blades) gibi insanüstü yetenekler kazanabilirsiniz. Başlangıç Yolları: Oyuna üç farklı geçmişten biriyle başlarsınız. Göçebe (Nomad), Sokak Çocuğu (Street Kid) veya Şirketçi (Corpo). Bu seçim, oyunun giriş bölümünü ve diyalog seçeneklerini değiştirir.

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 sayısız ertelemenin ardından 10 Aralık 2020 tarihinde oyuncularla buluşmuştu. Oyunun orijinal sürümü ve sonrasında gelen büyük "Ultimate" paketi için tarihler şu şekilde:

  • Orijinal Çıkış Tarihi: 10 Aralık 2020
  • Phantom Liberty (DLC) ve 2.0 Güncellemesi: 26 Eylül 2023
  • Ultimate Edition Çıkışı: 5 Aralık 2023

Cyberpunk 2077 hangi platformlarda var?

Cyberpunk 2077

Oyun hem eski hem de yeni nesil konsollarda mevcut.

  • Ana Oyun: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabilir.
  • Phantom Liberty ve 2.0 Güncellemesi: Oyunun mekaniklerini baştan aşağı değiştiren 2.0 güncellemesi ve hikaye genişleme paketi (Phantom Liberty) sadece PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için mevcuttur. PS4 ve Xbox One eski sürümde kalmıştır.

Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar?

Cyberpunk 2077

Platform Fiyat
Steam (PC) 44.99$
Epic Games (PC) 999 TL
PlayStation Store (PS4, PS5) 2.799 TL
Xbox Store (Xbox One, Xbox Series S/X) 1.999 TL

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Cyberpunk 2077

Minimum Önerilen
İşlemci Core i7-6700 / Ryzen 5 1600 Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
Ekran Kartı GeForce GTX 1060 6GB / Radeon RX 580 8GB / Arc A380 GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT / Arc A770
RAM 12 GB 16 GB
Depolama 70 GB kullanılabilir alan 70 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10
Oyunlar Cyberpunk 2077

