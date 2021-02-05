Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı

CD PROJEKT RED, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile oyuncuları PC platformunda uzaktan kod çalıştırmanın önünü açan bir güvenlik açığı ile ilgili uyarmıştı. Bugün ise bu sorunu çözebilmek için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Yıllar boyu merakla ve heyecanla beklenen ancak yayınlandığı günden bugüne oyun dünyasında ciddi tartışma yaratan Cyberpunk 2077, şimdilerde güncellemelerle kendini geliştirip tartışmaların odağından uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak ne yazık ki CD PROJEKT RED'in yüzü bir türlü gülmüyor.

Oyunda yer alan ve oynanışı etkileyen pek çok hatanın yanında son olarak geçtiğimiz günlerde yeni bir güvenlik açığı haberi geldi. CD PROJEKT RED, PC platformu oyuncularını, bazı kişiler tarafından modlar aracılığıyla kötü niyetli olarak kullanılabilecek bir güvenlik açığına karşı uyardı.

Şirketten gelen açıklamaya göre internetten indirilen modlar güvenlik açısından tehlikeli olma ihtimali taşıyordu ve şirket en azından sorun çözülene kadar bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaların kullanılmamasını istedi. Aynı zamanda benzer bir güvenlik açığının PS4 sürümünde de mevcut olduğu iddia edilmişti ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Son güncelleme ile birlikte sorun çözüldü:

Yaptığı açıklama ile sorunun en kısa sürede çözüleceğini ifade eden CD PROJEKT RED, bugün bu güvenlik açığını çözen yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile birlikte modların kullanılmasını riskli hale getiren güvenlik açığının giderildiği belirtildi. Aynı zamanda güncelleme oyunda yer alan bazı ufak hataları da gideriyor.

CD PROJEKT RED, kimi oyuncular için büyük bir hayal kırıklığı olan Cyberpunk 2077'nin toparlanıp yoluna devam edebilmesi için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ancak gelen tüm güncellemelere rağmen oyunda hala pek çok problem olduğu ifade ediliyor.