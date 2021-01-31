Cyberpunk 2077'nin Dünyasını Değiştiren Hava Modu

Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir hava durumu modu, oyun dünyasına tamamen yeni bir atmosfer getirmenizi sağlıyor. Essenthy tarafından geliştirilen modunu yüklemekse oldukça basit.

2020'nin en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077, maalesef hiç de hayal ettiğimiz gibi bir çıkış sergileyememişti. Oyun, aksini umduğumuz bir şekilde tamamen hatalarla dolu bir şekilde piyasaya sürülmüş, oyun dünyasında büyük bir olay yaratmıştı. Fakat günümüzde milyonlarca oyuncusunu kaybeden oyun hâlâ birçok oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Cyberpunk 2077'yi hatalarına rağmen bir nebze affetmemizi sağlayan o etmenler oyunun sunduğu atmosfer ve mod desteği. Oyunun sunduğu dünya hatalarla dolu olsa da manzarası ve atmosferi pek çok oyunda bulunmuyor. Bugün, bu atmosferi kat kat daha iyi hale getiren bir modla karşınızdayız.

Cyberpunk 2077 dünyasını farklı evrenlere dönüştüren mod:

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Climate Change" isimli yeni mod, oyunculara genellikle güneşli olan Cyberpunk 2077 dünyasının havasını değiştirme imkânı tanıyor. Oyun, modla birlikte kirli, sisli, zehirli sis ve bulutlu hava durumlarında oynanabilir oluyor. Ortaya çıkan atmosfer de oyunun zevkini değiştiriyor.

Essenthy isimli geliştirici tarafından geliştirilen mod, Cyberpunk 2077 dünyasındaki hava durumunu değiştirerek Blade Runner evrenindeki gibi distopik bir dünyaya adım atmanıza bile olanak sağlıyor. Modu Cyperpunk 2077'ye yüklemekse diğer modlar gibi oldukça kolay.

Modu yüklemek için öncelikle bu adrese giderek mod dosyalarını indirin (Siteye üye olmanız gerekiyor). Ardından indirdiğiniz dosya içinden bir seçeneği seçerek o dosyayı Cyberpunk 2077'nin kurulu olduğu klasör içindeki archive > pc > patch dizinine atın. Eğer "patch" isimli dosya yoksa kendiniz oluşturun. Modu yükledikten sonra oyunu açın ve havanın değişmesi için oyunda biraz zaman harcayın.