Cyberpunk 2077 İçin Dudak Uçuklatan İlk Yıl Satış Tahmini

Cyberpunk 2077 için CD PROJEKT RED oldukça ciddi bir yatırım yapmıştı. Eleştirmenlerden gelen yorumlara göre oyun ilk yılında 15 milyon kopya satarak masrafını çıkaracak.

Sadece yılın değil belki de son 10 yıllık dönemin en çok merak edilen, en heyecanla beklenen oyunlarının başında yer alan Cyberpunk 2077 geliyor. Tabii ki oyuncuların oyunu bu kadar beklemesinin ve gelecek oyunun iyi olduğuna güvenmesinin arkasında da firmanın The Witcher 3 gibi başarılı oyun geçmişi bulunuyor.

CDPR, bildiğiniz üzere The Witcher 3 ile büyük bir başarı yakalamıştı. Hem eleştirmenlerden ve oyunculardan gelen yorumlar hem de satışlar anlamında firma oldukça iyi bir performans sergilemişti. Cyberpunk 2077 de benzer bir başarıyı, hatta daha iyisini elde edebilir.

15 milyon satış

Sektör analisti Michael Pachter’a göre oyunun daha önceki CDPR oyunlarından daha başarılı olmaması için hiçbir neden yok. GamingBolt’a konuşan Pachter, Cyberpunk 2077’nin çıkış dönemindeki başarısının eleştirmen yorumlarına bağlı olduğunu ifade etti. Analiste göre oyunun ilk yıl satış rakamları 15 milyona erişecek.

Bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade eden Pachter, oyunun 19 Kasım’da çıkacak olmasının da etkili olacağını söylüyor. Yapımın Metacritic skorunun 99 olması halinde 30 milyon kopya satacağını, 90 olması durumunda ise 15 milyonu bulacağını söyleyen analiste göre oyun daha düşük bir puan almayacak.

Oyunun Metacritic skoru 92 olabilir

Cyberpunk 2077’nin genel olarak eleştirmenlerden tam not alacağını düşünen analist, oyunun Metacritic puanının ise 92 olacağı yönünde bir tahminde bulundu. Oyunların 90-97 aralığındaki konumlanmalarının da ufak nüanslardan kaynaklandığını ifade etti.

Cyberpunk 2077 PS Xbox One, PC ve Google Stadia’ya 19 Kasım’da çıkacak. Daha önce defalarca ertelenen oyun bu defa herhangi bir geciklme yaşamayacak. A Night City Wire bölümü de yakın zamanda yeni oynanış detaylarını bizlere sunacak. Sizce Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun olacak? Bugüne kadar yarattığı heyecanı karşılayabilecek mi?